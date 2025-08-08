Dosarul se poate depune înainte de suspendarea activității profesionale sau în cel mult 60 de zile de la finalizarea concediului de maternitate.

Cine beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului

Conform OUG nr. 111/2010, beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului persoanele care, în ultimii doi ani anteriori nașterii, au realizat minimum 12 luni de venituri impozabile din:

  • activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  • salarii și venituri asimilate salariilor;
  • activități independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală.

Aceste venituri trebuie să fie impozitate potrivit Codului fiscal.

Se iau în calcul și perioade asimilate, cum ar fi:

  • continuarea studiilor universitare sau postuniversitare fără întrerupere;
  • perioade cu șomaj, concedii medicale (cu excepția concediului prenatal), concediu de acomodare, pensie de invaliditate, concediu fără plată pentru creșterea copilului.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul

În plus, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere drepturile și să se ocupe efectiv de îngrijirea lor;
  • să fie cetățean român, străin sau apatrid;
  • să aibă domiciliul sau reședința în România.
ANPIS precizează că dacă solicitantul și copilul se stabilesc temporar în altă țară (maximum șase luni pe an), condiția de rezidență este considerată îndeplinită.

Aceeași regulă se aplică dacă solicitantul însoțește soțul aflat în misiune. În cazul părinților necăsătoriți, dar cu copil recunoscut, verificarea se face prin anchetă socială.

Termene de depunere a dosarului

Termenele de depunere a dosarelor pentru indemnizația de creștere a copilului:

  • cu 30 de zile înainte de suspendarea activității;
  • în cel mult 60 de zile după concediul de maternitate (42 de zile);
  • de la data nașterii copilului, dacă nu se îndeplinesc condițiile pentru concediu de maternitate;
  • de la data adopției, tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea se depune în maximum 60 de zile.

Documentele obligatorii

Documentele obligatorii pentru toți solicitanții:

  • opis completat la registratură;
  • cerere tip semnată de ambii părinți;
  • acte de identitate ale ambilor părinți;
  • certificatul de naștere al copilului sau documente echivalente (hotărâre de încredințare, dispoziție de plasament etc.);
  • certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere;
  • certificat de căsătorie;
  • livret de familie sau declarație în lipsa acestuia;
  • declarația mamei privind concediul de maternitate ori adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate;
  • dovada contului bancar pe numele solicitantului;
  • declarații privind protecția datelor (pentru ambii părinți).
Acte suplimentare

Actele suplimentareîn funcție de sursa veniturilor:

  1. Venituri din salarii – adeverință de la angajator cu veniturile și perioada concediului de maternitate, plus dovada suspendării activității.
  2. Drepturi de autor – declarația unică, adeverință ANAF, contracte și dovada suspendării activității.
  3. Profesii reglementate (medici, avocați etc.) – declarația unică, adeverință ANAF și dovada întreruperii activității.
  4. PFA – declarația unică, adeverință ANAF și document de suspendare emis de Registrul Comerțului.
  5. Studenți – adeverință de la instituția de învățământ care confirmă frecventarea cursurilor și, dacă este cazul, adeverință ANAF privind veniturile.

Plata indemnizației se face lunar, între 8 și 25 ale lunii, pentru luna anterioară, prin cont bancar sau mandat poștal. Dacă, pe durata concediului pentru creșterea copilului, se naște un alt copil sau părintele solicită stimulent de inserție, este necesar un nou dosar.

