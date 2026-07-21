Tocmai de aceea, un festival reprezintă testul suprem, cel mai ostil și solicitant mediu pentru orice infrastructură de telecomunicații. În acest context extrem, echipa Libertatea a testat în avanpremieră (early access) noua tehnologie 5G Standalone (5G SA) dezvoltată de Orange Romania, chiar în mijlocul acțiunii, la festivalul Beach Please.

Operatorul, care în prezent este singurul din țară ce oferă capabilitățile unei rețele complet independente de generație nouă, pregătește lansarea comercială a acestei tehnologii pentru publicul larg până la finalul anului 2026. Iar concluzia testului nostru pe teren arată că nu vorbim doar despre „încă un 5G puțin mai rapid”, ci despre o adevărată revoluție structurală a internetului mobil.

Ce este 5G Standalone și de ce nu mai depinde de trecut

Pentru a înțelege de ce această tehnologie schimbă complet regulile jocului, trebuie explicată diferența tehnică fundamentală. Până acum, rețelele pe care le utilizam pe telefoanele noastre erau de tip 5G NSA (Non-Standalone). Pe scurt, deși dispozitivul indica conexiune 5G, aceasta folosea în continuare „creierul” sau nucleul vechii rețele 4G pentru a gestiona conexiunile.

Noua arhitectură 5G Standalone (5G SA) elimină complet această dependență. Ea rulează pe o infrastructură tehnică dedicată de la un capăt la altul, optimizată exclusiv pentru performanță maximă.

Cea mai importantă inovație adusă de această independență structurală este tehnologia numită Network Slicing. Imaginează-ți rețeaua de internet ca pe o autostradă aglomerată. Prin Network Slicing, operatorul poate „tăia” felii logice din rețea, creând benzi dedicate și complet izolate pentru utilizări specifice. Astfel, în timp ce zeci de mii de tineri încarcă simultan clipuri 4K pe TikTok sau Instagram și aglomerează banda generală, serviciile critice — cum ar fi comunicațiile de urgență, terminalele POS pentru plăți sau transmisiunile de presă — rulează fiecare pe propria lor bandă dedicată, fără nicio interferență sau încetinire.

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Testul de foc de la Beach Please: experiența jurnalistică pe o „felie” dedicată de internet

Ca reporter pe teren, rapiditatea transmiterii materialelor video și realizarea de conexiuni live reprezintă diferența dintre o știre de impact și un material care ajunge prea târziu la public. La festivalul Beach Please, am primit acces la propriul nostru „slice” (felie dedicată) din rețeaua Orange 5G Standalone.

Am filmat zeci de clipuri la rezoluție înaltă și am trecut direct la treabă: transferuri de fișiere video de mari dimensiuni către redacție, urcare de conținut pe platformele sociale și trimiterea de e-mailuri urgente. Într-un spațiu în care zeci de mii de telefoane încercau disperat să prindă semnal, comportamentul conexiunii noastre a fost uimitor.

Aplicațiile au răspuns aproape instantaneu, mulțumită latenței extrem de reduse a rețelei 5G SA, care oferă un timp de răspuns aproape de zero secunde. Upload-urile pe Instagram și Facebook au pornit instantaneu, fără acele secunde lungi de așteptare sau erori de trimitere cu care ne-am obișnuit în zonele aglomerate. Mai mult, transmisiunile video în direct realizate de pe teren au rămas perfect stabile, menținându-și fluiditatea și claritatea de la început până la sfârșit, fără nicio fluctuație de semnal.

Această experiență ne-a demonstrat că tehnologia oferă o stabilitate și o fiabilitate excepționale chiar și atunci când ești înconjurat de o mare de oameni conectați simultan.

Cifrele din spatele tehnologiei: cât consumă o mulțime conectată

Pentru a înțelege dimensiunea efortului tehnic, merită să privim spre rezultatele înregistrate de Orange

la unul dintre cele mai mari teste realizate anterior pe această tehnologie pentru scenarii critice și de

business.

În cadrul acelei simulări de mari dimensiuni, la unul dintre cele mai mari concerte din prima jumătate a anului în București, au fost conectați simultan peste 33.300 de utilizatori unici, care au generat un volum uriaș de trafic, de peste 5,1 Terabytes (TB). Chiar și în aceste condiții de presiune extremă pe rețea, viteza medie înregistrată pe 5G a fost de 141 Mbps. Cel mai important aspect raportat a fost însă faptul că tehnologia Network Slicing a funcționat impecabil, permițând rularea complet independentă și fără întreruperi a tuturor serviciilor critice selectate.

La Beach please, datele vorbesc de la sine, fiindcă a fost un volum de aproape 4 ori mai mare de oameni: 128.000 de utilizatori conectați la rețeaua Orange și 77 TB de trafic mobil. Pentru referință, vorbim de traficul generat de un întreg oraș în aceeși perioada, de dimensiunea Buzăului sau a Craiovei, de exemplu. La festivalul din Costinești a fost testat pentru prima data Network Slicing pentru utilizatorii obișnuiți, în vreme ce anterior fusese testat doar în scenarii critice și pentru businessuri.

Tehnologia 5G Standalone reprezintă viitorul conectivității mobile. Ea promite să transforme radical nu doar modul în care utilizatorii obișnuiți experimentează internetul în momentele de vârf, ci și modul în care industriile, serviciile de urgență, mass media și creatorii de conținut își desfășoară activitatea zilnică, oferind garanția unei conexiuni sigure și ultra-rapide în orice scenariu imaginabil.

Articol susținut de Orange

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