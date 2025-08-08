Descoperire rară în nord-estul Chinei

Pulaosaurus, un dinozaur de aproximativ 60 de centimetri lungime, a fost găsit în roci vechi de 163 de milioane de ani, în nord-estul Chinei. Fosila, aproape completă, a fost studiată de echipa condusă de paleontologul Xing Xu, de la Academia Chineză de Științe din Beijing.

„Pe unele părți ale fosilei am crezut că am găsit filamente foarte subțiri, dar nu putem confirma acest lucru”, a declarat Xu. În zona stomacului s-au observat structuri interesante, care ar putea fi resturi alimentare, organe sau chiar ouă, dar natura lor exactă nu a fost stabilită.

Un „gât” cu abilități speciale

Cea mai importantă descoperire se află însă la nivelul gâtului. Pulaosaurus avea un laringe osos, mare și mobil, asemănător cu cel al unor păsări. În timp ce reptilele actuale produc doar sunete simple, mormăituri, şuierături sau grohăituri, păsările pot emite cântece complexe datorită unor structuri osoase delicate.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

O astfel de structură la un dinozaur este extrem de rară. Până în 2023, singurul caz documentat era la Pinacosaurus, un dinozaur blindat care a trăit milioane de ani mai târziu decât Pulaosaurus.

„Chiar și atunci când ai un schelet de dinozaur bine conservat, aceste oase foarte subțiri sunt greu de păstrat și ușor de ratat”, a explicat Xu.

Originea posibilă a cântecului păsărilor

Faptul că două specii foarte diferite, Pulaosaurus și Pinacosaurus, au avut structuri vocale asemănătoare sugerează că „vocalele” asemănătoare păsărilor ar putea proveni de la cei mai vechi strămoși ai dinozaurilor, acum peste 230 de milioane de ani. Totuși, structura specializată numită syrinx, care permite păsărilor actuale să cânte, nu a fost identificată la dinozaurii non-aviari.

Ce este perioada Jurasică

Potrivit Enciclopediei Britannica, perioada Jurasică este intervalul de mijloc al Erei Mezozoice, cuprins între aproximativ 201,3 și 145 de milioane de ani în urmă. A urmat după Triasic și a precedat Cretacicul. Climatul era, în general, cald, nivelul mărilor mai ridicat, iar supercontinentul Pangea începea să se fragmenteze.

Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Pe uscat s-au diversificat dinozaurii, au apărut primele păsări cunoscute, pădurile erau dominate de conifere, cicade și ginkgo, iar mările erau populate de reptile marine și amoniți. Tot atunci au apărut multe dintre speciile de dinozauri celebre, precum T. rex sau Triceratops.

De la „viața veche” la epoca omului: cele trei mari ere ale Pământului

Pe scara timpului geologic, istoria vieții pe Pământ este împărțită în eoni, ere și perioade, de la formarea planetei până în prezent. Dacă ne referim la erele vieții, adică odată cu apariția organismelor complexe, acestea sunt:

  • Era Paleozoică (aprox. 541 – 252 de milioane de ani în urmă), supranumită „era vieții vechi”. Aici apar primele organisme cu schelet dur, peștii, amfibienii și primele plante terestre. Către final, apar și primele reptile. Perioada se încheie cu extincția Permian-Triasic, cea mai mare dispariție în masă din istoria Pământului.
  • Era Mezozoică (aprox. 252 – 66 milioane de ani în urmă), supranumită „era dinozaurilor” sau „viața mijlocie”. Ea se împarte în: Triasic, Jurasic și Cretacic. Este o perioadă dominată de dinozauri, dar în care apar și primele păsări și mamifere. Se încheie cu extincția provocată de impactul unui asteroid.
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
  • Era Cenozoică (66 milioane de ani în urmă – prezent), supranumită „era vieții noi” sau „era mamiferelor”, se împarte în: Paleogen, Neogen și Cuaternar. Mamiferele devin dominante, apar hominizii și, în final, omul modern.

Cum „cânta” Pulaosaurus?

Întrebarea rămâne fără un răspuns clar. „Nu știm. Ar fi putut scoate un sunet ciudat. Este greu de prezis”, a spus Xu. Ar fi putut fi un tril, un piuit sau un scâncet asemănător puilor de crocodil.

Cercetătorii speră ca viitoarele descoperiri fosile să aducă structuri mai specializate legate de producerea sunetului, pentru a putea reconstitui „vocea” dinozaurilor cu mai multă precizie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Turiștii români nu mai pot ajunge pe cea mai frumoasă plajă din Thassos. Care este motivul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Știri România 11:25
Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Știri România 10:38
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini rare cu fetița Larisei Iordache și a lui Cristian Chiriță. Amira s-a născut în urmă cu 6 luni. „Devine din ce în ce mai activă”
Stiri Mondene 11:59
Imagini rare cu fetița Larisei Iordache și a lui Cristian Chiriță. Amira s-a născut în urmă cu 6 luni. „Devine din ce în ce mai activă”
Gheorghe Turda, detalii despre petrecerile pe care le dădea Ion Iliescu: „Mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni»”
Stiri Mondene 11:30
Gheorghe Turda, detalii despre petrecerile pe care le dădea Ion Iliescu: „Mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni»”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
KanalD.ro
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
KanalD.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”

Politic

Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Politică 11:04
Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Politică 10:15
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”
Fanatik.ro
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea