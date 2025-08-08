Descoperire rară în nord-estul Chinei

Pulaosaurus, un dinozaur de aproximativ 60 de centimetri lungime, a fost găsit în roci vechi de 163 de milioane de ani, în nord-estul Chinei. Fosila, aproape completă, a fost studiată de echipa condusă de paleontologul Xing Xu, de la Academia Chineză de Științe din Beijing.

„Pe unele părți ale fosilei am crezut că am găsit filamente foarte subțiri, dar nu putem confirma acest lucru”, a declarat Xu. În zona stomacului s-au observat structuri interesante, care ar putea fi resturi alimentare, organe sau chiar ouă, dar natura lor exactă nu a fost stabilită.

Un „gât” cu abilități speciale

Cea mai importantă descoperire se află însă la nivelul gâtului. Pulaosaurus avea un laringe osos, mare și mobil, asemănător cu cel al unor păsări. În timp ce reptilele actuale produc doar sunete simple, mormăituri, şuierături sau grohăituri, păsările pot emite cântece complexe datorită unor structuri osoase delicate.

O astfel de structură la un dinozaur este extrem de rară. Până în 2023, singurul caz documentat era la Pinacosaurus, un dinozaur blindat care a trăit milioane de ani mai târziu decât Pulaosaurus.

„Chiar și atunci când ai un schelet de dinozaur bine conservat, aceste oase foarte subțiri sunt greu de păstrat și ușor de ratat”, a explicat Xu.

Originea posibilă a cântecului păsărilor

Faptul că două specii foarte diferite, Pulaosaurus și Pinacosaurus, au avut structuri vocale asemănătoare sugerează că „vocalele” asemănătoare păsărilor ar putea proveni de la cei mai vechi strămoși ai dinozaurilor, acum peste 230 de milioane de ani. Totuși, structura specializată numită syrinx, care permite păsărilor actuale să cânte, nu a fost identificată la dinozaurii non-aviari.

Ce este perioada Jurasică

Potrivit Enciclopediei Britannica, perioada Jurasică este intervalul de mijloc al Erei Mezozoice, cuprins între aproximativ 201,3 și 145 de milioane de ani în urmă. A urmat după Triasic și a precedat Cretacicul. Climatul era, în general, cald, nivelul mărilor mai ridicat, iar supercontinentul Pangea începea să se fragmenteze.

Pe uscat s-au diversificat dinozaurii, au apărut primele păsări cunoscute, pădurile erau dominate de conifere, cicade și ginkgo, iar mările erau populate de reptile marine și amoniți. Tot atunci au apărut multe dintre speciile de dinozauri celebre, precum T. rex sau Triceratops.

De la „viața veche” la epoca omului: cele trei mari ere ale Pământului

Pe scara timpului geologic, istoria vieții pe Pământ este împărțită în eoni, ere și perioade, de la formarea planetei până în prezent. Dacă ne referim la erele vieții, adică odată cu apariția organismelor complexe, acestea sunt:

Era Paleozoică (aprox. 541 – 252 de milioane de ani în urmă), supranumită „era vieții vechi”. Aici apar primele organisme cu schelet dur, peștii, amfibienii și primele plante terestre. Către final, apar și primele reptile. Perioada se încheie cu extincția Permian-Triasic, cea mai mare dispariție în masă din istoria Pământului.

Era Mezozoică (aprox. 252 – 66 milioane de ani în urmă), supranumită „era dinozaurilor” sau „viața mijlocie”. Ea se împarte în: Triasic, Jurasic și Cretacic. Este o perioadă dominată de dinozauri, dar în care apar și primele păsări și mamifere. Se încheie cu extincția provocată de impactul unui asteroid.

Era Cenozoică (66 milioane de ani în urmă – prezent), supranumită „era vieții noi” sau „era mamiferelor”, se împarte în: Paleogen, Neogen și Cuaternar. Mamiferele devin dominante, apar hominizii și, în final, omul modern.

Cum „cânta” Pulaosaurus?

Întrebarea rămâne fără un răspuns clar. „Nu știm. Ar fi putut scoate un sunet ciudat. Este greu de prezis”, a spus Xu. Ar fi putut fi un tril, un piuit sau un scâncet asemănător puilor de crocodil.

Cercetătorii speră ca viitoarele descoperiri fosile să aducă structuri mai specializate legate de producerea sunetului, pentru a putea reconstitui „vocea” dinozaurilor cu mai multă precizie.

