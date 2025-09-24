Caracteristici impresionante

Joaquinraptor a trăit în urmă cu 70-66 milioane de ani, la sfârșitul perioadei Cretacicului. Acesta făcea parte din grupul megaraptorilor, carnivori cu cranii alungite și brațe puternice. Descoperirea oferă noi perspective asupra acestor prădători enigmatici.

Cercetătorii au estimat că Joaquinraptor cântărea peste 1.000 de kilograme. Avea brațe mari și gheare puternice, descrise de experți ca fiind „ca niște lame de tuns” . Aceste trăsături îl diferențiau semnificativ de alți prădători contemporani.

Lucio Ibiricu, autorul principal al studiului, a declarat: „Joaquinraptor oferă o înțelegere mai clară a modului în care a trăit și a evoluat acest grup enigmatic de dinozauri prădători” .

Habitat și comportament

Fosila a fost găsită într-o zonă care, în urmă cu milioane de ani, era o câmpie inundabilă caldă și umedă, aproape de mare. Acest mediu era foarte diferit de clima rece și uscată a Patagoniei de astăzi.

În maxilarul lui Joaquinraptor a fost descoperit osul piciorului unei rude a crocodilului, oferind indicii despre dieta sa. Acest lucru sugerează că era probabil cel mai important prădător din zonă.

Analiza histologică a oaselor a arătat că specimenul descoperit era matur sexual și avea cel puțin 19 ani când a murit. Totuși, cercetătorii cred că ar fi putut crește și mai mult.

Comparație cu alți prădători

Steve Brusatte, paleontolog la Universitatea din Edinburgh, a comentat: „Joaquinraptor era subțire, svelt și rapid și avea brațe și gheare ridicol de mari, ca niște lame de tuns. Brațele și mâinile sale îl fac pe T. rex să pară mic prin comparație, Arnold Schwarzenegger vs. Danny DeVito, cel puțin la categoria brațe” .

Aceste diferențe sugerează strategii de vânătoare distincte. În timp ce T. rex se baza pe forța brută, Joaquinraptor era probabil un vânător mai agil și precis.

Importanța descoperirii

Descoperirea lui Joaquinraptor casali aduce noi informații despre diversitatea și evoluția dinozaurilor prădători din America de Sud. Aceasta arată că megaraptorii au rămas relativ mari până la sfârșitul Cretacicului, ocupând nișa prădătorilor de vârf în Patagonia.

Cercetarea, publicată în revista Nature Communications, contribuie semnificativ la înțelegerea noastră asupra ecosistemelor preistorice și a dinamicii prădător-pradă din perioada dinozaurilor.

