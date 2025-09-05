Contract semnat pentru acces auto în Pădurea Băneasa

În calitate de director al Direcției Silvice Ilfov, Cezar Răduță a semnat un contract cu asociațiile „Federația Greenfield Băneasa” și „Asociația Impact pentru Viitor” prin care se permite deschiderea a trei drumuri forestiere din Pădurea Băneasa pentru circulația auto «în scop de tranzitare» de către membrii acestora, relatează publicația „România Curată”.

De asemenea, potrivit sursei citate, Cezar Răduță, care este și fost director general adjunct al Romsilva, primește 200.000 de euro, în rate, de la Gabriel Biziniche, fost director de relații publice la Impact Developer & Contractor S.A., compania care dezvoltă proiectul Greenfield din nordul Capitalei, lângă Pădurea Băneasa.

Într-un mesaj transmis către România Curată, Romsilva a subliniat că actualul director general, Jean Vișan, nu a fost implicat în semnarea contractului, delimitându-se de cei responsabili.

Tranzacția de 200.000 de euro, menționată în declarațiile de avere ale lui Cezar Răduță

În declarațiile de avere ale lui Cezar Răduță apare o tranzacție de 200.000 de euro, suma fiind încasată în rate de la Gabriel Biziniche pentru un teren intravilan de 1.000 mp. Gabriel Biziniche este fostul director de relații publice al societății Impact.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Cezar Răduță nu a oferit, până vineri, 5 septembrie, un punct de vedere legat de acest subiect.

ONG-urile cer stoparea abuzului din Pădurea Băneasa

Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” a solicitat joi, 4 septembrie, ministrei Mediului Diana Buzoianu să oprească de urgență traficul auto prin Pădurea Băneasa. Organizația acuză că deschiderea unui drum din fondul forestier pentru circulație auto contravine Codului Silvic și creează un precedent periculos pentru întreaga țară.

Reprezentanții platformei consideră că deschiderea drumului servește intereselor imobiliare private, transferând costurile către locuitorii Bucureștiului și afectând calitatea vieții.

„Nevoia locuitorilor din Greenfield de a avea acces decent la cartierul lor este una legitimă și ea trebuie acoperită prin obligațiile legale ale dezvoltatorului imobiliar, nu prin încălcarea Codului Silvic”, au transmis inițiatorii demersului.

Alex Găvan, fondator al platformei și președinte al Fundației Centura Verde, a lansat un mesaj ferm către autorități: „Păstrarea integrității acestei păduri emblematice pentru istoria Capitalei este o chestiune care nu ar trebui să ridice niciun fel de dilemă, niciunui politician, cu atât mai mult doamnei ministru al mediului. Legea este lege pentru toată lumea. Fragmentarea pădurii Băneasa este contrară intereselor locuitorilor orașului. Disputa nu este despre un simplu drum de acces, ci despre calitatea vieții în Capitală. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este «pe aici nu se trece».”

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Și directorul executiv al Fundației Centura Verde, Ciprian Gălușcă, a transmis un avertisment: „Pădurea Băneasa este un bun public și așa trebuie să rămână. Cerem ministrei mediului să nu permită excepții pentru interesul privat al unor dezvoltatori imobiliari neserioși. Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureștenilor în Centura Verde București-Ilfov și trebuie să rămână un spațiu ferit de praf, claxoane și gaze de eșapament.”

Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” reunește peste 150 de organizații neguvernamentale, grupuri civice și persoane publice.





