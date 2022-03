După ce a fost anunțat câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea rolului lui Richard Williams, tatăl marilor jucătoare de tenis Venus și Serena Williams, Will Smith a ținut un discurs lung, în care a spus că trebuie să „reziste în fața abuzului” și oamenilor „care spun nebunii”. Deși nu i-a spus numele, afirmația sa este o referire la gluma făcută mai devreme de Chris Rock la adresa soției, glumă care l-a făcut pe Will Smith să reacționeze violent.

Ce a spus Chris Rock? „Jada, te iubesc. Abia aştept să văd G.I. Jane II”. Gluma lui a fost o aluzie la faptul că actrița poartă o tunsoare „zero” pentru că suferă de alopecie, o afecţiune care duce la căderea părului.

Cum a reacționat Will Smith? După ce i-a dat o palmă lui Chris Rock, actorul a fost luat deoparte de Denzel Washington și Tyler Perry. Ulterior, în discursul de mulțumire, el a spus: „În această industrie sunt oamenii care nu te respectă și tu trebuie să zâmbești și să te prefaci că e în regulă.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Wills rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2