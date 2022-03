Filmul „CODA” a câștigat marele trofeu la gala premiilor Oscar 2022. A fost desemnat cel mai bun film în fața producțiilor cinematografice „Belfast”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley”, „The Power of the Dog” și „West Side Story”.

Pelicula, regizată de Sian Heder, câştigase deja în 2022 premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG) şi Sindicatul producătorilor americani (PGA).

Filmul „CODA” spune povestea adolescentei Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie afectată de surditate. Atunci când compania de pescuit a familiei sale este ameninţată, Ruby se confruntă cu un puternic conflict interior, fiind prinsă între dorinţa ei de a-şi urma pasiunea pentru muzică la Berklee College of Music şi temerile legate de abandonarea părinţilor.

Jane Champion, premiul pentru regie

„The Power of the Dog” i-a adus cineastei neozeelandeze Jane Campion premiul Oscar pentru cea mai bună regie.

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii Kenneth Branagh („Belfast”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”), Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”), Jane Campion („The Power of the Dog”), Steven Spielberg („West Side Story”).



Filmul „The Power of the Dog” i-a adus cineastei Jane Campion numeroase trofee importante în acest an, inclusiv premiile BAFTA şi Globul de Aur pentru regie.

Moment dedicat Ucrainei

Ceremonia premiilor Oscar a avut loc, duminică seară, la Dolby Theater. Vedetele au purtat panglici albastre sau galbene, în semn de susţinere pentru refugiaţii din Ucraina şi din lume.

De altfel, în timpul galei a fost transmis un apel de ajutor și a fost păstrat un moment de reculegere. Actrița Mila Kunis, care s-a născut la Cernăuși, a prezentat un moment dedicat Ucrainei, urmat de interpretarea de către Reba McEntire a cântecului original nominalizat „Somehow You Do” din „Four Good Days”.

Lista completă a câştigătorilor:

Cel mai bun film: „CODA”

Cea mai bună regie: Jane Campion („The Power of the Dog”)

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith („King Richard”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur („CODA”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose („West Side Story”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Drive My Car” (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Encanto”

Cea mai bună scenografie: „Dune”

Cel mai bun scenariu adaptat: „CODA”

Cel mai bun scenariu original: „Belfast”

Cea mai bună imagine: „Dune”

Cel mai bun montaj: „Dune”

Cea mai bună coloană sonoră: „Dune”

Cel mai bun cântec original: „No Time to Die” (interpretat de Billie Eilish pentru filmul „No Time to Die”)

Cel mai bun sunet: „Dune”

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Eyes of Tammy Faye”

Cele mai bune costume: „Cruella”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Windshield Wiper”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Long Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised)”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Queen of Basketball”

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

