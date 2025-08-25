Diferența salarială dintre directorii executivi și angajații companiilor a crescut cu 13%

Potrivit analizei „Executive Excess 2025” publicată joi de Institute for Policy Studies, un think tank american, remunerația directorilor executivi a crescut de peste două ori mai mult decât salariul median al angajaților.

Studiul examinează tendințele salariale în 100 de companii din S&P 500 cu cele mai mici salarii mediane, grup denumit „Low-Wage 100”.

Cea mai mare disparitate salarială

Starbucks a înregistrat cea mai mare diferență din tot S&P 500, cu un raport de 6.666 la 1 în ultimul an. CEO-ul Brian Niccol ar fi primit 95,8 milioane de dolari, în timp ce salariul median al angajaților a fost de doar 14.674 de dolari.

În cele 100 de companii analizate, remunerația medie a directorilor generali a crescut cu 34,7%, ajungând la 17,2 milioane de dolari pe an, în timp ce salariul median al angajaților a crescut cu doar 16,3%, ajungând la 35.570 de dolari.

În 22 dintre aceste companii, salariul median al angajaților a scăzut între 2019 și 2024. Cel mai extrem caz a fost la Ulta Beauty, unde salariile au scăzut cu 46%, la 11.078 de dolari.

Impactul asupra inegalităților de gen și rasă

Raportul subliniază că disparitatea salarială între executivi și angajați adâncește inegalitățile de gen și rasă. Femeile și persoanele de culoare sau de origine latină reprezintă o proporție disproporționată a lucrătorilor cu salarii mici și o minoritate în rândul liderilor corporativi.

Dintre cele 100 de companii cu salarii mici, doar opt au CEO femei și doar una are un CEO de culoare.

Opinia publică și impozitarea

Conform unui sondaj Data for Progress, 80% dintre alegătorii americani susțin creșterea impozitelor pentru companiile care plătesc directorilor generali de 50 de ori sau mai mult decât salariul median al angajaților.

Într-un alt sondaj realizat de FlexJobs, 80% dintre lucrători consideră că CEO-ii sunt supraevaluați, iar 69% nu cred că CEO-ul propriei companii ar putea face munca lor timp de o săptămână.

Potrivit studiului citat de Forbes, 32 de miliardari își datorează averea direct companiilor din lista celor 100 cu salarii mici. Cinci companii concentrează mai mulți miliardari: Walmart, Estée Lauder, DoorDash, Public Storage și Tyson Foods.

Familia Walton, fondatoarea Walmart, are patru membri printre cei mai bogați 40 de oameni din lume. Rob Walton ocupă locul 12, cu o avere estimată la 122,8 miliarde de dolari, în timp ce sora sa, Alice Walton, este cea mai bogată femeie din lume, cu 111,5 miliarde de dolari.

Răscumpărarea de acțiuni vs. investiții în salarii

Raportul a analizat și care dintre companiile „Low-Wage 100” au cheltuit mai multe resurse pe răscumpărarea de acțiuni în loc să investească în salarii sau proiecte pe termen lung.

Lowe’s a condus lista, cu 46,6 miliarde de dolari alocați răscumpărărilor între 2019 și 2024, urmată de Home Depot, care a cheltuit 37,8 miliarde de dolari în aceeași perioadă.

