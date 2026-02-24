„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra acolo fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorului Patriei”, a susținut Dmitri Medvedev, care este perceput drept portavocea informală a Kremlinului.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Foto: Hepta

Amenințarea „ca în 1945” înseamnă invadarea militară a unor țări de către Rusia lui Putin, similar cu Al Doilea Război Mondial, când Armata Roșie sovietică a ocupat o mare parte din Europa de Est și Centrală, inclusiv România. Cu alte cuvinte, Medvedev a amenințat Europa cu un război deschis.

Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026

Deși România nu a fost menționată și nici Ministerul de Externe nu a fost implicat, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a intervenit o zi mai târziu, marți, 24 februarie, cu două mesaje. Acesta nu a negat afirmațiile lui Medvedev, care susținea că Rusia poate invada orice țară la fel ca acum 81 de ani.

Concret, într-un prim mesaj, Țărnea a scris pe X: „Dima, Spațiul Schengen este un spațiu al libertății, legii și securității, așa că nu este pentru agresori imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecini suverani. Ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete doar într-un sens atunci când întreprind, la ordinele Kremlinului, războaie similare”. Oficialul MAE a susținut, prin formularea „militarii ruși primesc bilete doar într-un sens”, că nicio agresiune nu rămâne nepedepsită.

Andrei Țărnea este purtător de cuvânt la MAE. Foto: Hepta

Apoi, a revenit pe aceeași rețea de socializare, dar cu un argument de tip feminist. Mai exact, purtătorul de cuvânt al instituției conduse de Oana Țoiu a afirmat: „Fostii politicieni minori care numesc orice femeie „șobolan” ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică împotriva femeilor pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica”.

În acest moment, nu este clar dacă afirmațiile lui Andrei Țărnea reprezintă poziția oficială a României sau dacă a fost mandatat de ministrul de Externe, Oana Țoiu, să intervină.