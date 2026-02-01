Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru curaj

Trump, care a spus că vrea să fie amintit ca un președinte „pacificator”, a afirmat în repetate rânduri că un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina este aproape, iar o nouă rundă de discuții americano-ruso-ucrainene este programată pentru această săptămână la Abu Dhabi.

Întrebat dacă Trump este un prieten sau un dușman al Rusiei și despre speculațiile nedovedite conform cărora Trump ar fi un fel de agent rus, Medvedev a spus că poporul american l-a ales pe Trump și că Moscova respectă această decizie, informează Reuters.

Medvedev a lăudat curajul lui Trump în rezistența față de establishmentul american și a spus că stilul uneori „îndrăzneț” al președintelui american a fost „eficient”.

„Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat”, a declarat el pentru Reuters, TASS și WarGonzo, blogger rus despre război, într-un interviu acordat la reședința sa din afara Moscovei.

„Trump vrea să intre în istorie ca un pacificator – și chiar încearcă”, a spus Medvedev. „Chiar încearcă să facă asta. Și de aceea contactele cu americanii au devenit mult mai productive.”

Ironie la adresa președintelui american: submarinele sunt de negăsit

Medvedev a spus că pentru a-l înțelege pe Trump trebuie să nu fie uitată experiența sa în afaceri, glumind că nu există așa ceva ca un fost om de afaceri – o glumă veche rusească conform căreia nu există așa ceva ca un fost agent KGB.

În august, Trump a declarat că a ordonat ca două submarine nucleare americane să se apropie de Rusia, ca răspuns la ceea ce a numit comentarii „extrem de provocatoare” ale lui Medvedev despre riscul de război, după ceea ce părea a fi un ultimatum din partea lui Trump.

„Încă nu le-am găsit”, a spus Medvedev despre submarinele americane.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Medvedev a aruncat în repetate rânduri invective la adresa Kievului și a puterilor occidentale, avertizând în același timp asupra riscurilor unei escaladări a războiului către o „apocalipsă” nucleară.

Fostul președinte rus crede că Rusia va obține o victorie în Ucraina

Medvedev a spus că Rusia va obține „în curând” o victorie militară în războiul din Ucraina, dar esențialul este prevenirea oricărui conflict ulterior, adăugând: „Aș dori ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil”.

„Dar este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla în continuare. La urma urmei, scopul victoriei este de a preveni noi conflicte. Acest lucru este absolut evident.”

Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, dar până acum nu a reușit să cucerească întreaga regiune Donbas de est, unde forțele ucrainene dețin aproximativ 10%, sau 5.000 km pătrați (1.900 mile pătrate), conform hărților open-source ale războiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 2-8 februarie 2026. Racii învață lecții prețioase, Capricornii își asumă riscuri
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
GSP.RO
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Rezultatele loto din 1 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:34
Rezultatele loto din 1 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Știri România 18:00
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Parteneri
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Adevarul.ro
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!”
Fanatik.ro
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Stiri Mondene 16:55
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Parteneri
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
TVMania.ro
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
ObservatorNews.ro
"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile