Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru curaj

Trump, care a spus că vrea să fie amintit ca un președinte „pacificator”, a afirmat în repetate rânduri că un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina este aproape, iar o nouă rundă de discuții americano-ruso-ucrainene este programată pentru această săptămână la Abu Dhabi.

Întrebat dacă Trump este un prieten sau un dușman al Rusiei și despre speculațiile nedovedite conform cărora Trump ar fi un fel de agent rus, Medvedev a spus că poporul american l-a ales pe Trump și că Moscova respectă această decizie, informează Reuters.

Medvedev a lăudat curajul lui Trump în rezistența față de establishmentul american și a spus că stilul uneori „îndrăzneț” al președintelui american a fost „eficient”.

„Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat”, a declarat el pentru Reuters, TASS și WarGonzo, blogger rus despre război, într-un interviu acordat la reședința sa din afara Moscovei.

„Trump vrea să intre în istorie ca un pacificator – și chiar încearcă”, a spus Medvedev. „Chiar încearcă să facă asta. Și de aceea contactele cu americanii au devenit mult mai productive.”

Ironie la adresa președintelui american: submarinele sunt de negăsit

Medvedev a spus că pentru a-l înțelege pe Trump trebuie să nu fie uitată experiența sa în afaceri, glumind că nu există așa ceva ca un fost om de afaceri – o glumă veche rusească conform căreia nu există așa ceva ca un fost agent KGB.

În august, Trump a declarat că a ordonat ca două submarine nucleare americane să se apropie de Rusia, ca răspuns la ceea ce a numit comentarii „extrem de provocatoare” ale lui Medvedev despre riscul de război, după ceea ce părea a fi un ultimatum din partea lui Trump.

„Încă nu le-am găsit”, a spus Medvedev despre submarinele americane.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Medvedev a aruncat în repetate rânduri invective la adresa Kievului și a puterilor occidentale, avertizând în același timp asupra riscurilor unei escaladări a războiului către o „apocalipsă” nucleară.

Fostul președinte rus crede că Rusia va obține o victorie în Ucraina

Medvedev a spus că Rusia va obține „în curând” o victorie militară în războiul din Ucraina, dar esențialul este prevenirea oricărui conflict ulterior, adăugând: „Aș dori ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil”.

„Dar este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla în continuare. La urma urmei, scopul victoriei este de a preveni noi conflicte. Acest lucru este absolut evident.”

Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, dar până acum nu a reușit să cucerească întreaga regiune Donbas de est, unde forțele ucrainene dețin aproximativ 10%, sau 5.000 km pătrați (1.900 mile pătrate), conform hărților open-source ale războiului.

