„Trump trebuie să se grăbească. Potrivit unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea fi organizat un referendum surpriză, în cadrul căruia cei aproximativ 55.000 de locuitori ai Groenlandei ar putea decide să se alăture Rusiei”, a transmis Dmitri Medvedev.

Fostul președinte al Federației Ruse a adăugat, ironic: „Și atunci totul se încheie. Nicio stea nouă pe steagul SUA”.

Declarația vine în contextul în care Donald Trump a reluat demersurile prin care susține că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, invocând necesitatea de a contracara influența Rusiei.

Liderul de la Washington a subliniat că poziția strategică și resursele naturale ale insulei o fac esențială pentru securitatea națională a SUA, afirmații care au fost respinse ferm atât de autoritățile daneze, cât și de cele groenlandeze.

Deși Moscova nu revendică Groenlanda, Rusia urmărește de mult timp importanța strategică a insulei în arhitectura de securitate a regiunii arctice, având în vedere amplasarea sa pe rutele din Atlanticul de Nord și existența unei baze militare și a unei instalații americane de supraveghere spațială.

Kremlinul nu a comentat direct noua inițiativă a lui Trump, însă anul trecut a declarat că Arctica reprezintă o zonă de interes strategic pentru Rusia și că urmărește cu atenție dezbaterea „destul de dramatică” legată de Groenlanda.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a afectat profund cooperarea dintre statele arctice, iar pe fondul schimbărilor climatice, care deschid noi rute maritime și oportunități de exploatare a resurselor, regiunea a devenit tot mai disputată.

