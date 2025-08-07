Femeile vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual și abuz în serviciu

Ele vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA.

În acest context, femeile anchetate şi trimise în judecată de procurorii de la Serviciul Teritorial Braşov din cadrul DNA sunt Raluca Elena Badea şi Ioana Cojocaru, ambele inspectori vamali la Biroul Echipe mobile din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov.

Acestea sunt acuzate de luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapte care, susţin anchetatorii, au avut loc în cursul anului trecut.

„În perioada 5-11 septembrie 2024, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul unui control efectuat la o societate comercială, ar fi cauzat un prejudiciu societăţii respective în valoare de 10.920 lei, precum şi o vătămare a intereselor legale ale instituţiei publice şi ar fi consemnat informaţii nereale în actele oficiale întocmite cu ocazia controlului. Mai mult, la data de 21 octombrie 2024, inculpatele, în calităţile menţionate anterior, ar fi primit mai multe bunuri cu titlu gratuit de la reprezentanţii unei alte societăţi comerciale”, se arată în rechizitoriul DNA.

Ce susțin procurorii

În acest context, procurorii susțin faptul că femeile au făcut control inopinat la o firmă care comercializa articole vestimentare, dar și accesorii, și au ridicat de la aceasta mai multe bunuri, în valoare totală de 10.920 de lei.

„O parte din bunurile respective nu ar fi fost menţionate în actele de control întocmite şi nu ar fi fost achitate, astfel obţinându-se, în numele Autorităţii Vamale Române, articole vestimentare ce ar fi fost ridicate în mod nejustificat. Totodată, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana ar fi consemnat în actele întocmite cu ocazia controlului menţiuni necorespunzătoare adevărului cu privire la starea de fapt constatată şi bunurile confiscate”, conform DNA.

Anchetatorii au mai stabilit că, în 21 octombrie 2024, cele două angajate ale Autorităţii Vamale au mers într-o acţiune de verificare a activităţii altei societăţi, primind mai multe bunuri în mod gratuit de la reprezentanţii acesteia, fără a consemna în actele de control întocmite ceea ce s-a întâmplat.

„Una dintre societăţile prejudiciate în cauză a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 18.000 lei, reprezentând daune materiale şi cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale. Reprezentanţii societăţii şi angajaţii prezenţi la momentul controlului au comunicat faptul că se constituie părţi civile în cauză, fiecare cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale”, precizează DNA.

Totodată, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor celor două femei. La Tribunalul Covasna va fi judecat dosarul.

De asemenea, procurorii DNA Brașov au trimis în judecată mai multe persoane implicate într-un caz de corupție la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, potrivit unui comunicat al instituției.

Cazul implică acuzații de luare și dare de mită în legătură cu atribuirea unor contracte de achiziții publice, relatează Biz Brașov.



