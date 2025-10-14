Doar 25% dintre ucraineni vor ca Volodimir Zelenski să rămână președinte

Sondajul arată că 41% dintre respondenți consideră că Volodimir Zelenski ar trebui să rămână în politică, un sfert dintre aceștia dorind să fie reales, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 13 octombrie.

În schimb, 36% cred că Zelenski ar trebui să părăsească politica după război, iar alți 14% consideră că ar trebui să fie urmărit penal.

Conform constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile doar după încheierea legii marțiale, declarată la izbucnirea invaziei Rusiei în 2022. Zelenski a declarat că nu va candida pentru realegere după încheierea războiului.

Cât de mulți ucraineni au în continuare încredere în Volodimir Zelenski

Sondajul KIIS arată că 60% dintre ucraineni au încredere în prezent în Volodimir Zelenski, în timp ce 35% nu au. Acest lucru marchează o ușoară creștere a încrederii comparativ cu începutul lunii septembrie și august.

Când Zelenski a venit la putere după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni aveau încredere în el, dar numărul a scăzut la 37% până în februarie 2022. Nivelul de încredere a crescut brusc la 90% când a început invazia Rusiei la scară largă.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Între cei care nu au încredere în Volodimir Zelenski, sprijinul pentru continuarea președinției sale după război este minim – doar 3% și 2% respectiv.

Ucrainenii care nu au încredere în Volodimir Zelenski spun că ar trebui să se retragă din politică

Majoritatea din acest grup – 57% – spun că ar trebui să fie urmărit penal, în timp ce 60% dintre cei cu neîncredere parțială cred că ar trebui să se retragă din politică.

Cel mai recent sondaj, efectuat între 19 septembrie și 5 octombrie, a folosit un eșantion reprezentativ de 1.008 adulți din toate regiunile Ucrainei, excluzând zonele aflate sub ocupație rusă, notează sursa citată mai sus. Mai mult decât atât, cei mai mulți dintre ucraineni nu mai vor război, iar 69% dintre își doresc negocieri de pace cu Rusia.

Aceste rezultate oferă o perspectivă interesantă asupra percepției publice a președintelui Zelenski în contextul actual al Ucrainei, arătând o imagine nuanțată a sprijinului și încrederii de care se bucură în rândul populației.

Volodimir Zelenski a fost ales președinte al Ucrainei în 2019

Volodimir Zelenski a fost ales președinte al Ucrainei în aprilie 2019 printr-o victorie zdrobitoare în alegerile prezidențiale. Debutant în politică, Zelenski, cunoscut anterior ca actor de comedie, a obținut în turul al doilea al scrutinului 73,2% din voturi, învingându-l pe președintele în exercițiu Petro Poroșenko, care a obținut doar 25,3% din voturi.

Prezența la vot a fost de aproximativ 62%. Alegerea lui a fost considerată de mulți o expresie a dorinței ucrainenilor pentru schimbare, Zelenski fiind o figură anti-sistem, sprijinit și de unele interese media și politice puternice din Ucraina.

Procedura prin care este ales președintele în Ucraina

Alegerile în Ucraina se organizează astfel:

Președintele este ales pe un mandat de 5 ani, printr-un sistem în două tururi. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea absolută în primul tur, se organizează un al doilea tur între primii doi candidați, la trei săptămâni după primul tur.

Parlamentul (Verkhovna Rada) este ales printr-un sistem proporțional cu liste de partid într-o circumscripție națională unică, cu prag electoral de 5%. De la alegerile viitoare, sistemul mixt (cu circumscripții uninominale) a fost eliminat, astfel toți deputații vor fi aleși pe liste de partid deschise regionale.

Comisia Electorală Centrală (CEC) este autoritatea responsabilă cu organizarea, pregătirea și supravegherea alegerilor, asigurând aplicarea legislației electorale, organizarea votului și numărătoarea rezultatelor.

Alegerile trebuie să fie libere, corecte, directe, prin vot secret, conform Constituției și legislației ucrainene.

Recomandări Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori

Ce se întâmplă cu alegerile din Ucraina în contextul războiului

În contextul actual al războiului și al legii marțiale instaurate, alegerile pot fi amânate, deoarece există probleme serioase de securitate, teritorii ocupate și populație strămutată, ceea ce face imposibilă desfășurarea alegerilor în unele zone.

Legea prevede că, în cazul încetării premature a mandatului prezidențial, alegerile trebuie să se desfășoare în maxim 90 de zile.

Războiul din Ucraina a început în data de 24 februarie 2022, atunci când Rusia a lansat o invazie militară de mare amploare asupra Ucrainei. Înainte cu câteva zile, pe 21 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența așa-numitelor Republici Populare Donețk și Luhansk, teritorii separatiste din estul Ucrainei susținute de Rusia.

La acel moment, Putin a afirmat că Rusia trebuie să protejeze populația din aceste regiuni și a anunțat o „operațiune militară specială” pentru demilitarizarea și „denazificarea” Ucrainei, acuzații nefondate la adresa guvernului de la Kiev. Deși s-au purtat numeroase discuții de pace, conflictul dintre cele două țări nu s-a terminat. Recent, Putin a explicat care sunt motivele pentru care nu a încheiat încă războiul din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE