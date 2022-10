„Oksana a murit în drum spre serviciu, grăbindu-se la pacienții ei. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 10 octombrie. Oksana și-a lăsat fiul de 5 ani, pe Hrihori, la grădiniță. Pentru ultima dată! Apoi a plecat spre spital, pentru a salva copii, așa cum o făcea de mulți ani”, a transmis instituția medicală.

„O rachetă rusă i-a luat viața Oksanei. Mașina ei lovită s-a făcut scrum, în centrul Kievului. Din cauza acestui atac terorist teribil, mulți oameni nevinovați au murit sau au fost răniți”, a mai notat spitalul.

Oksana Leontieva lucra de 11 ani în Departamentul de Transplant de Măduvă Osoasă. Medic hematolog, specialista a salvat viețile multor copii diagnosticați cu cancer de sânge.

Oksana Leontieva, a doctor in children’s bone marrow transplant department, took her 5 year old son to kindergarten yesterday and was driving to work when Russian rockets hit.



Her son is now an orphan – his dad died six months ago, his mom yesterday.



