Extrase de cont aflate în posesia ziarului, cheltuieli pentru servicii juridice externe la Primăria Sectorului 1:

Extras de cont/ 28.05.2014 – 192.387,53 de lei

Extras de cont/ 26.06.2014 – 172.928,20 de lei

Extras de cont/ 28.08.2014 -92.748,81 de lei

Extras de cont/ 21.09.2015 – 132.357,27 de lei

Extras de cont/ 25.05.2017 – 10.045,27 de lei

Total: 602.467,08 de lei (circa 128.000 de euro)



Cel mai întâlnit nume pe lista serviciilor plătite de Sectorul 1 în perioada menționată este cel al avocatului Mihai Covaliu, fost jucător și arbitru de hochei pe gheață, și președinte al Federației Române de Hochei pe Gheață între 2015 și 2017.

Conform documentelor, avocatul a fost plătit de 107 ori, onorariul fiind cuprins între 255 de lei și 35.726,88 lei, pentru un total de peste 208.000 de lei.



Așadar, o treime din suma totală a fost trimisă spre această casă de avocatură.

De asemenea, Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea, a încasat sume importante de la primărie. Abonată la bani publici este și casa de avocatură ”Boștină și Asociații”.

Confirm că am avut contract cu Primăria Sectorului 1, însă nu am la îndemână exact cuantumul onorariilor și nici nu aveam de unde să știu că eu am cele mai multe încasări. Mai avem în derulare doar dosarele încă în lucru din perioada contractului. Ultima dată nu am mai participat la procedura de selecție.

