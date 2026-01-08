Potrivit lui Zelenski, documentul urmează să fie discutat cu Donald Trump pentru a obține aprobarea finală a președintelui american. „Documentul bilateral privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este, în esență, gata de finalizare la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite. Este important de menționat că Ucraina continuă să integreze activitatea echipelor europene și americane și a discutat în special în comun documentele privind reconstrucția și dezvoltarea economică”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski a precizat totodată că Statele Unite planifică contacte separate cu Rusia, iar Ucraina așteaptă să afle dacă regimul de la Moscova este cu adevărat pregătit să încheie războiul. În același timp, Kievul continuă să-și informeze partenerii în legătură cu consecințele atacurilor rusești, care, potrivit lui Zelenski, nu indică o schimbare a priorităților Kremlinului.

Președintele ucrainean a reiterat necesitatea creșterii presiunii asupra Rusiei în paralel cu procesul de negocieri.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a convocat pentru joi după-amiază o reuniune cu şefii partidelor politice pentru a le prezenta garanţiile de securitate promise de europeni Kievului. Franţa ar putea trimite „câteva mii” de soldaţi în Ucraina în cazul unui armistiţiu cu Rusia.

Rusia se opune categoric unei forțe multinaționale de supraveghere a păcii în Ucraina și încearcă să descurajeze o astfel de opțiune cu amenințarea că va considera soldații străini o „țintă legitimă”.

