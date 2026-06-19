Cine sunt cei doi bărbați condamnați

Bill Yuen, în vârstă de 66 de ani, un fost ofițer de rang înalt din Poliția din Hong Kong, lucra, la momentul faptelor, la Biroul Oficial al Reprezentanţei Comerciale a Guvernului din Hong Kong în Regatul Unit. Peter Wai, în vârstă de 41 de ani, a lucrat la Serviciile de Control la Frontieră ale Regatului Unit. Cei doi au fost condamnați pentru sprijinirea unui serviciu de informații străin. Wai a fost condamnat și pentru abuz în funcție publică, după ce a folosit sisteme informatice birourilor oficiale pentru a obține date personale despre persoane vizate de autoritățile din Hong Kong.

Anchetatorii britanici au stabilit că cei doi au colectat informații și au organizat supravegheri ilegale în Regatul Unit. Unul coordona activitatea și transmitea ordine, iar celălalt strângea informații despre persoane considerate ținte. Printre acestea se aflau activiști pro-democrație din Hong Kong, refugiați sau stabiliți în Regatul Unit, dar și politicieni britanici critici față de Beijing.

„Poliție din umbră” pe teritoriul britanic

Cazul a fost descris drept o operațiune de tip „shadow policing”, adică o formă de poliție paralelă sau supraveghere politică făcută pe teritoriul unei alte țări. Cei doi au căutat informații despre disidenți aflați în Regatul Unit, inclusiv unde locuiau, ce mașini conduceau și ce conturi foloseau pe rețelele sociale Țintele erau numite „gândaci”, au mai explicat procurorii.

Peter Wai, 41, and Bill Yuen, 66, became the first people convicted under the UK's 2023 National Security Act after being jailed for assisting China's foreign intelligence service. - Sky News pic.twitter.com/dV7slt4ONS — Open Source Intel (@Osint613) June 18, 2026

În dosar au fost menționate și recompense de până la 100.000 de lire sterline anunțate de autoritățile din Hong Kong pentru informații care ar fi putut duce la localizarea sau capturarea unor activiști pro-democrație.

Cum a început ancheta

Cei doi au fost arestați în mai 2024 în cadrul unei operațiuni ample în care nouă persoane au fost reținute într-un apartament din Pontefract, West Yorkshire. Locuința aparținea unei femei venite în Regatul Unit din Hong Kong în 2023. Grupul ar fi încercat să intre în locuință sub un pretext fals, prezentând ca sunt lucrători care verificau o problemă cu apa. După ce femeia nu a deschis ușa, membrii grupului au forțat intrarea.

Polițiștii antitero britanici, care urmăreau deja activitatea grupului, au intervenit și au făcut arestări. Ulterior, Wai, Yuen și un al treilea bărbat, Matthew Trickett, au fost acuzați. Trickett a murit după ce fusese eliberat pe cauțiune.

Cei doi foști polițiști resping acuzațiile

Autoritățile din Hong Kong au respins acuzațiile și au spus, într-o declarație transmisă AFP, că nu au niciun fundament. Mai mult, uGvernul din Hong Kong a acuzat autoritățile britanice că ar fi manipulat procedurile judiciare pentru a obține condamnări.

Ambasada Chinei la Londra a respins, de asemenea, acuzațiile. După arestările din 2024, ambasada a vorbit despre „manevre politice antichineze”.

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