Cei doi au fost depistaţi în trafic, la volan, de poliţişti, la diferenţă de câteva ore, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, citat de transilvania365.ro.

Potrivit sursei citatre, la data de 6 august, în jurul orelor 15,30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Braşov au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din municipiul Braşov, pasager în autovehicul fiind şi soţia acestuia, în vârstă de 26 ani, amândoi fiind suspectați că au consumat substanţe psihoactive.

Procedându-se la testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv.

Astfel, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii prezenţei în corp a unor substanţe psihoactive.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea verificărilor.

La aceeaşi dată, în jurul orelor 19,40, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Braşov au oprit în trafic, pentru control, o șoferiță de 26 ani(…), ulterior aceasta fiind identificată ca soţia bărbatului în vârstă de 33 ani (…) Conducătoarea auto a refuzat testarea cu aparatul DrugTest, totodată, refuzând să fie condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice (…)” (IPJ) Braşov:

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

