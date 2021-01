Poliția din West Yorkshire a anunțat joi, 28 ianuarie, că a identificat doi bărbați, de 20 și 23 de ani, ”persoanele care au chemat populația în parcul din oraș”. Tânărul de 23 de ani încălcase deja restricțiile antiepidemice în noiembrie, când s-a întâlnit cu alte persoane ”din afara gospodăriei”.

”Nu ne face plăcere să aplicăm pedepse atât de severe acestor doi tineri, a spus superintendentul Damien Miller. Dar acestea sunt regulile. Acțiunea lor a încurajat sute de persoane să fie apropiate”.

În Marea Britanie, unde noua tulpină de coronavirus se manifestă agresiv, sunt instituite restricții dure pentru a opri răspândirea pandemiei. Cetățenii pot întâlni doar o singură persoană din afara propriei gospodării și doar pentru a face sport.

Large crowds were filmed taking part in a snowball fight at Hyde Park in Leeds earlier today, despite coronavirus lockdown rules.



Read more: https://t.co/HRI93D2PvO pic.twitter.com/K8OCqOEzSW — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) January 14, 2021

Foto: Captură BBC

