Cum rămas cei doi copii din Cluj fără trotinete

Doi adolescenți de 14 ani au fost jefuiți și amenințați cu cuțitul în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc în seara zilei de 12 octombrie 2023, în jurul orei 20.00, în fața unui magazin Profi.

Agresorii, presupuși a fi tot minori, purtau cagule și au furat trotinetele electrice ale victimelor. Conform relatărilor făcute de un martor pentru presa locală, evenimentul s-a petrecut în timp ce unul dintre adolescenți intrase în magazin, iar celălalt rămăsese afară cu trotinetele. Doi indivizi mascați s-au apropiat, iar unul dintre ei a scos un cuțit, amenințând victima.

Martorul în care cei doi copii sunt jefuiți, relatat de un martor

Martorul a povestit firul evenimentelor pentru presa locală. Acesta a explicat cum au fost atacați cei doi copii în fața magazinului. Unul dintre adolescenți a intrat în magazin, în timp ce altul a rămas afară și l-a așteptat.

În acel moment, doi indivizi cu cagule l-au amenințat cu un cuțit și au luat trotinetele electrice.

„Ieri, în jurul orei 20.06, la Profi, lângă terenurile din Mănăștur, lângă Nora, nepotul meu cu prietenul lui, amândoi de 14 ani, au mers pe trotinete să se plimbe. S-au oprit la magazin și nepotul meu a intrat înăuntru să cumpere ceva.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Prietenul lui a stat afară, cu trotinetele, și doi băieți cu cagule, tot sub 18 ani, au venit către băiatul care stătea cu trotinetele, au scos un cuțit și a zis: Acum știi ce se întâmplă: îți luăm trotinetele și plecăm”, a explicat bărbatul, pentru presa locală.

Polițiștii din Cluj au început o anchetă

Poliția a fost alertată imediat și a ajuns la fața locului în aproximativ 10 minute cu cinci echipaje. Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat incidentul și au demarat o anchetă.

„La data de 12 octombrie 2023, în jurul orei 20.10 am fost sesizați, prin apel 112, de către un minor de 14 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Mehedinți din Cluj-Napoca, împreună cu un alt tânăr de 14 ani, ar fi fost deposedați de două trotinete electrice de către două persoane necunoscute, acestea părăsind imediat locul faptei”, au transmis polițiștii din cadrul IPJ Cluj.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Cluj-Napoca efectuează în prezent verificări și investigații complexe pentru identificarea și prinderea agresorilor. Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, fiind încadrate ca infracțiune de tâlhărie calificată.

Trotinetele au fost un subiect controversat în ultimele luni, în special cele electrice. Un oraș din România a decis să interzică trotinetele electrice în weekend, iar decizia Consiliului Local a fost primită cu reacții pozitive, dar și negative.

Cei doi adolescenți, chemați să dea declarații după ce au rămas fără trotinete

Una dintre victime primise trotineta cadou de ziua sa, fapt ce a amplificat impactul emoțional al incidentului. Martorul a menționat pentru Știri de Cluj: „E tare supărat, vă dați seama”.

Ambii adolescenți au fost chemați să dea declarații la poliție în ziua următoare incidentului, contribuind astfel la ancheta în curs.

Acest incident a stârnit îngrijorare în rândul comunității locale cu privire la siguranța minorilor în spațiile publice. Autoritățile îndeamnă părinții și tutorii să fie vigilenți și să-și instruiască copiii despre măsurile de siguranță atunci când se află în afara casei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE