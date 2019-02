Maia Sandu și Andrei Năstase au spus că bănuiesc că au fost otrăviți cu mercur pentru că actuala putere dorește eliminarea lor fizică. Analizele de sânge au arătat acest lucru, au spus ei, potrivit Unimedia, preluată de Europa FM.

„A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și am făcut teste. Am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânger și acest lucru mi s-a întâmplat și mie, și domnului Năstase. Am făcut tratament, a ajutat la coborârea nivelului acestor metale grele în sânge. După o perioada, testele recente au arătat iarăși o creștere. Medicii cu care am discutat au spus că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural, deci nu se poate întâmpla în mod natural. Sunt niște suspiciuni. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le luăm în serios, în contextul atacurilor și atitudinii pe care o are această guvernare în raport cu cei care le pun guvernarea în pericol', a spus Maia Sandu.

Andrei Năstase susține că ar fi fost otrăvite cu mercur și alte persoane.

„Vă spun cu toată certitudinea că suntem ținta unor atacuri mișelești din partea acestei guvernări, care ne dorește morți. […] Ei au atentat la viața și sănătatea noastră prin metale grele. Unul din acele metale este mercurul. La mercur s-a apelat și împotriva mea și împotriva Maiei Sandu și a domnului Machedon și a unor colegi de ai noștri', a spus și Andrei Năstase.

