„Au folosit Google Translate ca să se facă înțeleși de șoferii britanici și chiar le-au cerut celor fără numerar să meargă la bancomat pentru a completa suma de 500 de euro”, a explicat luni, într-o conferință de presă, comisarul Liubomir Nikolov, șeful poliției din Sofia. Incidentul a avut loc joi, lângă capitala Bulgariei.

Surprinși de această situație, membrii staff-ului lui Robbie Williams au depus o plângere împotriva celor doi agenți de poliție.

Ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a confirmat că aceștia, polițiști cu vechime, au fost destituiți pentru abatere.

Duminică, ei au fost plasați în arest preventiv și sunt anchetați, a anunțat procurorul adjunct din Sofia, Dessislava Petrova.

Cazul a generat și ironii online: „Robbie Williams e mai eficient în lupta anticorupție decât instituțiile bulgare”, a scris un utilizator, amintind că mita este un fenomen larg răspândit în cea mai săracă țară a Uniunii Europene.

„Traficul rutier este o adevărată mină de aur”, confirmă Tihomir Bezlov, expert în criminalitate organizată la centrul de analiză CSD din Sofia, subliniind intensitatea traficului dintre Turcia și restul UE.

