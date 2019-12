De Răzvan Luțac, Alexandra Nistoroiu, Cătălin Tolontan,

Cei implicați spun că s-au luptat pentru viața oamenilor de pe listele de transplant.

În înregistrările din 2014 apare un moment în care procurorul îi spune unei prietene: ”Adică, ştii tu, cu din astea, organe din astea, probabil îs foarte căutate. (…) (N.r: nu se înţelege) cineva, de la Bucureşti”.

Doi dintre pacienții care au primit organele erau pe listele de transplant de trei săptămâni.

Atât procurorul Vasile Constantin Popa, cât și medicul legist Gabriel Mihalache au fost achitați în primă instanță și acum se judecă recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe 28 martie 2014, bodyguardul Ozsvath Oszkar Levente Sandor din Marghita, județul Bihor, a fost victima unei agresiuni în urma căreia a intrat în moarte cerebrală.

Ozsvath Oszkar Levente Sandor. Foto Bihoreanul

Familia a fost de acord cu donarea de organe și, din acel moment, s-a declanșat o operațiune de încercare de a-l determina pe medicul legist să semneze acordul de prelevare.



Acest gen de insistență și graba sunt normale la prelevările de organe. Dar, în acest caz concret, au existat mai multe suspiciuni ale procurorilor pentru o prelevare ilegală de organe.



De la bărbatul aflat în moarte cerebrală au fost transplantate cinci organe: rinichii, pancreasul, ficatul și corneea, totul după mai multe discuții între procurori și medici. Într-una din aceste conversaţii, un medic cataloghează lucrurile la care era îndemnat drept “pe lângă lege”.

“Nu-i pe lege. Deci, nu-i pe lege! ÎI PE LÂNGĂ! Nu este pe lege! Scrie clar, în cazuri de morţi violente şi care pot compromite rezultatul autopsiei, mă rog, LCM (n.r. lovituri cauzatoare de moarte), omor, nu se face prelevare de organe”, îi spune, la un moment dat, șeful de la medicină legală Bihor, Gabriel Mihalache, procurorului șef Vasile Constantin Popa, care insista să se facă prelevarea, la rugămintea altor persoane din sistemul sanitar.

Gabriel Mihalache. Foto: Bihoreanu

Investigatorii au aflat despre convorbirile legate de prelevare pentru că telefonul lui Popa era ascultat în alt caz, fără nicio legătură cu transplantul. Procurorul a fost bănuit – și ulterior trimis în judecată – de luare de mită, abuz în serviciu, sustragere sau distrugere de înscrisuri, favorizarea făptuitorului, trafic de influență.



Din negocierea pentru prelevare a fost sărit chiar procurorul de caz Leucea, cel care se ocupa de dosarul crimei lui Ozsvath Oszkar.



“După câteva zile de la operația de prelevare de organe, l-am întrebat pe prim-procurorul Vasile Constantin Popa dacă i se pare normal ca eu, în calitate de procuror de caz, să nu fiu anunțat despre operația de prelevare de organe la care a fost supusă victima”

Procurorul Alin-Lucian Leucea, declarație din dosar:

Ce spune legea

Prevederea legislativă din legea 95/2006

Art. 148

(8) Prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană, în cazuri medico-legale, se face numai cu consimțământul medicului legist și nu trebuie să compromită rezultatul autopsiei medico-legale, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 155

Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Ce s-a întâmplat



Pentru că șeful de la medicină legală Bihor, Gabriel Mihalache, a refuzat să își dea acceptul pentru prelevare, medicul Carmen Pantiș, coordonator de transplant din Bihor, unul dintre județele cele mai ”productive” din țară, a apelat la o prietenă magistrat.

Prietena era procuroarea Maria-Magdalena Chirculescu și ea l-a sunat, la rândul ei, pe prim-procurorul Vasile Constantin Popa.

Vasile Constantin Popa. Foto: Bihoreanu

POPA VASILE CONSTANTIN: – Alo!

MAGDA: – Vasilică, ceau! Magda sunt.



POPA VASILE CONSTANTIN: – Ceau!

MAGDA: – Ce faci?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da’ p-aci, pe lângă casă.

MAGDA: – Vasile, ştii ce vreau să te întreb?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da?

MAGDA: – M-a sunat Carmen Pantiş înainte. O ştii pe doctoriţa Carmen Pantiş? (coordonator transplant)

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm. Da, da, da. Îhm.

MAGDA: – Mie mi-e prietenă veche, din facultate.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Ştiu, ştiu, ştiu, Magda.

MAGDA: – Şi spune-mi… Zice că are nu ştiu ce cadavru la Marghita? Cineva ucis de ţigani, ceva de genu’. Toată familia şi-a dat consimţământu’ pentru prelevare de organe.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm.

MAGDA: – Deci, pe legea cu prelevare de organe, totu’ este în regulă.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm.

MAGDA: – Dar Mihalache nu e de acord.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Nu… Îi ăla care-i din moarte…

MAGDA: – A zis c-a mai fost ceva situaţie în… în… Păi, îi în moarte clinică sau ce ştiu eu cum trebuie să fie ăştia ca să…?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da. Era în moarte clinică, da. Ştiu. Şi şi-au dat acordu’, că am discutat astăzi cu Leucea. Într-adevăr, şi-au dat acordu’ pentru prelevare.

MAGDA: – Da. Dar zice că se…

Cel bătut este numit “hălmătău tânăr” cu “organele probabil bune”



POPA VASILE CONSTANTIN: – Da…

MAGDA: – Se opune Mihalache. Am întrebat-o ce valoare are opunerea lu’ Mihalache? Mihalache, săracu’, el şi-a făcut treaba, a zis Carmen, ştii?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm. Păi, (…) (n.n: nu se înţelege).

MAGDA: – Acuma, a zis c-a mai fost o situaţie la Sibiu. Am zis să sune la Sibiu să vadă dacă trebuie un document al parchetului sau nu ştiu. Io nu ştiu.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Păi, eventual, Magda, aşa. Că, crede-mă, că astea-s situaţii din astea, inedite şi pentru mine. Habar n-am. Asta ştiu, că… ce… am aflat astăzi că şi-au dat membrii familiei acordu’ pentru prelevare.

MAGDA: – Şi-au dat membrii familiei acordu’, da.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da. Îhm. Şi (…) (n.n: nu se înţelege).

MAGDA: – Da. Mi-a zis. Că doar Carmen îi foarte atentă. Deci, nu e nicio problemă.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da. Că organele probabil că ar fi bune, pentru că asta am înţeles, că era un hălmătău tânăr…

MAGDA: – A zis că în cap a fost lovit, dar organele sunt bune.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da, da. Îhm, îhm. Magda dragă, cu tot dragu’ te ajut, numa’ să… ăsta, să afle ea ce s-a întâmplat la Sibiu, că atunci îl sun io pe Mihalache. Da’…

MAGDA: – Na, i-am zis…

POPA VASILE CONSTANTIN: – Până n-am…

MAGDA: – Poţi să-l suni pe Mihalache şi să îl întrebi de ce are el nevoie şi mă suni înapoi? Că poate ştie Mihalache, că Carmen, săraca, sună prin toată conducerea din Bucureşti, ministru şi secretaru’ de stat şi toţi…



POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm. Na.

MAGDA: – … ca să vadă ce lipseşte. Sună-l pe Mihalache şi întreabă-l de ce document are nevoie.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm. Hai că-l sun. Îhm.

MAGDA: – … de ce se teme şi mă resuni, bine?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Bine, bine. Ok. Bine. Bine, Magda, bine.

MAGDA: – Na bine, Vasilică. Aştept, te rog!



Medicul legist: ”Mă sună de mă înnebunesc toţi”



Apoi, are loc convorbirea între procurorul Constantin și medicul legist Mihalache.

MIHALACHE: -Mihalache. Vă salut!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Vă salutăm, domnu’!

MIHALACHE: – În legătură cu trans… cu prelevarea de organe m-aţi sunat?

POPA VASILE CONSTANTIN: – (…) (N.n: nu se înţelege).

MIHALACHE: – Alo! Alo! Foarte rău vă aud. Foarte rău vă aud. Şi vreau să vorbim neapărat ceva. Domnu’ prim-procuror, mă auziţi?

POPA VASILE CONSTANTIN: – (…) (N.n: nu se înţelege).

MIHALACHE: – Găsiţi un loc, vă rog, unde aveţi semnal, ca să putem vorbi o treabă importantă, că-s nişte presiuni foarte mari pentru prelevare de organe!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Aşa. Acum vă aud perfect, domnu’ doctor.

MIHALACHE: – A! Şi eu vă aud perfect. Pentru asta m-aţi sunat? Pentru prelevare de organe?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da, da. Pentru asta. Îhm.

MIHALACHE: – Pozitiv sau negativ?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Păi, pozitiv acuma. Am înţeles că, na, cineva… de aici, de la noi, cineva, un coleg de-al nostru pentru cineva, nu ştiu exact.

MIHALACHE: – Ok. Hai să vă zic care-i chestia. Chestia este că m-o sunat şi ministru’ secretar de stat şi directoru’ de la transplant, domnu’ Zota, de la Bucureşti.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm.

MIHALACHE: – Mă sună de mă înnebunesc toţi şi io le-am spus că io sunt extraordinar de deschis. Totdeauna am zis da, chiar dac-or fost morţi, violenţe, până la Dumnezeu. Da’ nu la LCM sau omor. Aici, un LCM ca la carte.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da.



Procurorul șef spune că a discutat cu procurorul de caz

MIHALACHE: – În ideea ca nu cumva să zică procurorii sau judecătoru’, mai bine zis, când se judecă cazu’, că, bun, da’ de ce-o murit? Că, totuşi, de la bătaia de la cap sau de la faptu’ că i-o luat organele? Na, vedeţi? Aici îi toată…

POPA VASILE CONSTANTIN: – A! Da.

MIHALACHE: – … chestia. Aici îi marea, marea, marea problemă.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Aici (…) (n.n: nu se înţelege) interpretate. Da, da, da.

MIHALACHE: – Adevă… Avocatu’ zice, păi, el trăieşte, era foarte bine. Respira…

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da. Aşa e.

MIHALACHE: – … ceea ce-i adevărat. Îi bătea inima. Îi drept că îi mort. Aia-i clar, că are electroencefalogramă plată. Deci, n-are activitate electrică. Îi clar că-i mort! Io ştiu că el îi mort, îi moarte celebrală.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da. Da, da.

MIHALACHE: – Iar în timpul judecăţii, să n-apară nenorocirea. Acuma, o mai fost precedente. Toţi îmi spun c-o fost la Craiova un topor în cap şi s-o prelevat şi la Sibiu, un alt topor în cap şi…

POPA VASILE CONSTANTIN: – Am înţeles că aici… domnu’… Da. Că chiar de Sibiu mi s-a invocat precedentu’. Am înţeles că (…) (n.n: nu se înţelege).

MIHALACHE: – Şi mie îmi convine foarte mult că mi-aţi dat telefon, că, în felu’ ăsta, aflu părerea unui jurist, ca să zic aşa. Adică, aflu părerea dumneavoastră.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da.

MIHALACHE: – Mă interesează foarte mult părerea dumneavoastră. Na, ce ziceţi?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Păi, io am înţeles că membrii familiei sunt de acord.

MIHALACHE: – Ştiu.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Dar să existe atunci toate acordurile astea scrise şi toate celelalte.

MIHALACHE: – Ştiu, ştiu. Da’ n-o să mă (n.n: trivial) judecătoru’ când se judecă? Sau dumneavoastră, când o să spuneţi: de ce aţi compromis autopsia şi aţi fost de acord?

POPA VASILE CONSTANTIN: – A! Nu, nu. Deci… Nu. Io chiar am discutat, c-am aflat prima dată astăzi, da’ atunci n-am văzut de interes. Cu procuroru’ criminalist, cu Leucea, ştia şi el şi nu… nicio obiecţie nu avea.



”Nu-i pe lege. Deci, nu-i pe lege! ÎI PE LÂNGĂ! Nu este pe lege!”

MIHALACHE: – Ok. Ok. Bine. Bine. Na, mai dau nişte telefoane. Am mai vorbit şi la… cu colega, de la Timişoara, cu…

POPA VASILE CONSTANTIN: – Da, da.

MIHALACHE: – … directoarea, de la… Sanda Enache. Mai dau nişte telefoane pe la Bucureşti şi în condiţiile astea…

POPA VASILE CONSTANTIN: – Domnu’ doctor, să fie pe lege. Adică, cu respectarea cadrului legal, ca să nu avem niciun fel de probleme.

MIHALACHE: – Nu-i pe lege. Deci, nu-i pe lege! ÎI PE LÂNGĂ! Nu este pe lege! Scrie clar, în cazuri de morţi violente şi care pot compromite rezultatul autopsiei, mă rog, LCM, omor, nu se face prelevare de organe.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Îhm, îhm, îhm.

MIHALACHE: – Deci, nu-i pe lege. Să fim bine înţeleşi.

POPA VASILE CONSTANTIN: – A! Păi, dacă aveţi dumneavoastră textu’ legal, atunci io nu spun nimica. Nu…

MIHALACHE: – Na.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Deşi, acuma, dac-o luăm pe considerentu’ ăsta uman şi toate celelalte…

MIHALACHE: – Bine. Ok. Ok. (…) (n.n: nu se înţelege).

POPA VASILE CONSTANTIN: – Na, dacă ştim c-am putea… ar fi salvată o altă viaţă, acuma…

MIHALACHE: – Pe asta o s-o iau şi io. Pe asta o s-o şi iau, dar mă bucur că ştiţi de caz. Mă bucur foarte mult că ştiţi! Chiar mă bucur. Credeţi-mă! Na bine. Vă salut! Seara bună!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Cum sunteţi domnu’ doctor? În rest, îi ok?

”Spuneţi că-i pe lângă lege, dar moartea-i moarte, până la urmă”



MIHALACHE: – Restu-i ok. Cum să fie altcumva?

POPA VASILE CONSTANTIN: – Doamne fi lăudat! Aşa-i.

MIHALACHE: – Na.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Numa’ aşa trebuie să fie.

MIHALACHE: – Da’ bineînţeles.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Na bine, domnu’ doctor.

MIHALACHE: – Vă salut!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Dumneavoastră apreciaţi cel mai bine.

MIHALACHE: – Ok.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Şi io sunt de acord.

MIHALACHE: – Bine, bine.

POPA VASILE CONSTANTIN: – Na, să fie pe lege. Spuneţi că-i pe lângă lege, dar moartea-i moarte, până la urmă. Îi moarte clinică, nu?

MIHALACHE: – Îi tangent pe lângă lege. Bine. Vă salut! Toate cele bune!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Na bine. Mulţumesc!

MIHALACHE: – Vă salut!

POPA VASILE CONSTANTIN: – Numai bine! La revedere!



Procurorii DNA au găsit un act antedatat



Până la urmă, prelevarea s-a făcut pentru că legistul a semnat. Procurorii care au anchetat cazul au remarcat că un formular s-a antedatat.

”Formularul intitulat „LEGE privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe” întocmit de inculpatul Mihalache Gabriel-Constantin este antedatat, purtând data de 01.04.2014, prelevarea propriu-zisă având loc pe data de 02.04.2014, ceea ce subliniază caracterul infracțional al înțelegerii. Aceasta, în condițiile în care prelevarea în sine are loc chiar a doua zi, de unde ar rezulta că victima a decedat imediat după discuție”, notează ei în rechizitoriu.



”Fapta nu există”



Cei implicați și reprezentanții lor susțin, pentru Libertatea, că toată acțiunea DNA a fost fără sens, dovadă că prima instanță i-a achitat.



“Nu am înțeles niciodată acuzația, procurorul de caz nici măcar n-a susținut-o. Considerentul corect e că fapta nu există. S-a reținut că medicul a prelevat organele de la o victimă. Fals, prelevarea se face de către echipa de prelevare. Medicul legist doar semnează din punct de vedere medico-legal că nu este afectat procesul de autopsie. Prelevarea n-a putut afecta autopsia medico-legală, toate leziunile erau la nivelul capului. Problema e destul de simplă dacă cineva are disponibilitatea să o urmărească”, a spus pentru ziar avocatul Tiberiu Mircea Tiba, apărătorul lui Gabriel Mihalache.

Chiar și legistul Gabriel Mihalache revine asupra a ceea ce a spus atunci, că a fost ”pe lîngă lege”. El deplânge acțiunea DNA.



“Nici nu știți cât rău a făcut acest dosar și trimiterea mea în judecată. De multe ori s-a luat decizia de a nu se preleva organe de la cadavre în moarte cerebrală pentru ca medicii să nu pățească ceea ce am pățit eu”

Medic legist Gabriel Mihalache:

”S-a luat dreptul la viață la zeci de oameni. Imediat după trimiterea în judecată, am fost la unele întâlniri cu medici precum profesorii Irinel Popescu și Ioanel Sinescu care spuneau că prelevările de organe au scăzut numeric, erau chiar și la jumătate”, mai spune Mihalache.



”De ce a semnat? El să se justifice”



Într-o discuție cu Libertatea, Carmen Pantiș, coordonator de transplant Oradea, a spus că ”nu există pe lege interdicţia de a fi prelevate organe de la o moarte violentă, de la un cadavru donor care e dintr-o moarte violentă. Moarte violentă poate fi şi tentativa de suicid, şi accidentul. Problema care a fost în cazul respectiv a fost, iniţial, legistul. Noi nu putem face intervenţia chirurgicală de prelevare de organe – nu eu o fac, eu ca şi coordonator de transplant obţin doar acordul familiei”.



Carmen Pantiș. Foto: Bihoreanul

-Doamna Pantiș, există stenograme în care medicul legist spune că e ilegal, că e incorect să facă asta.

-Atunci de ce-a semnat? El să se justifice. Dar nu este ilegal, nu este. Am avut în 2013 un poliţist care şi-a împuşcat amândoi părinţii, după care s-a împuşcat în cap, şi a fost în moarte cerebrală şi sora lui a semnat. Doctorul Zota ştie cazuistică de prin ţară cu topor în cap, cu bătut în cap. Nu este ilegal.

-În mod normal, intervin procurorii în astfel de decizii, ale medicilor?

-Nu, nu intervin. Dar am avut situaţii chiar recent în care s-a aruncat un donor de la etajul 4 şi m-au trimis din nou la procuratură medicii legişti. Am căutat procuroarea de caz care mi-a explicat că nu aparţine de ea, ci aparţine de Salonta, iar cea de la Salonta a spus că ţine de poliţie. Deci mie nu mi-e greu să dau un telefon şi să discut. Pentru că cineva trebuie să fie un pic de deschizător de drumuri.

Dar în mod normal, răspuns punctual la întrebarea dvs, eu nu aveam de ce şi asta a fost greşeala mea şi mi-o asum, dr. Mihalache nu avea de ce să mă trimită la procuror, dar m-a trimis. Şi în al doilea rând, eu nu trebuia s-o sun pe prietena mea. Şi nu mi-am putut imagina care va fi reacţia ei, eu nu am sunat-o ca să-l sune pe Popa, eu am sunat-o să întreb cum pot afla cine este procurorul de gardă.

-Şi nu aţi mai ajuns la procurorul de caz?

-Nu am mai ajuns.



Achitați în primă instanță



La Curtea de Apel Timișoara, atât procurorul Popa, cât și medicul Mihalache au fost achitați pentru acuzația de “efectuare a unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală”. Cazul se află acum la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Doi dintre pacienţii care au primit organele erau de 3 săptămâni pe lista de aşteptare.

Opt bărbaţi l-au ucis în bătaie pe agentul de pază Ozsvath Oszkar Levente, care avea la acel moment doar 37 de ani. În 2016, şapte dintre ei au fost condamnaţi pentru omor, iar şoferul pentru complicitate la omor. Au primit între 7 și 13 ani de închisoare.



