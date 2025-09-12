Incidentul a avut loc pe 5 septembrie, pe autostrada N-122 lângă Villar del Campo, în provincia Soria. O patrulă a Gărzii Civile a observat manevrele suspecte ale celor doi bărbați într-un punct de control.

Șoferii sunt acuzați de falsificare de documente și conducere imprudentă. Aceștia „ar fi schimbat cardurile de șofer pe tahograf pentru a evita pauzele obligatorii și a prelungi perioadele de conducere”.

Aceste fapte sunt considerate infracțiuni grave în Spania. Codul Penal spaniol prevede pedepse cu închisoarea pentru falsificarea de documente și conducere imprudentă.

Pentru falsificare de documente, pedeapsa poate fi închisoare de la 6 luni la 3 ani și amendă. Conducerea imprudentă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani și suspendarea permisului.

În plus, Legea transporturilor consideră comportamentul șoferilor o abatere foarte gravă. Aceștia riscă amenzi între 2.001 și 6.000 de euro pentru nerespectarea regulilor privind tahograful.

Legea sancționează cazurile în care șoferii nu au „foaia sau cardul de înregistrare al șoferului corespunzător introdus în tahograf, acolo unde era necesar, o foaie de înregistrare introdusă fără a nota numele și prenumele șoferului sau foile sau cardurile de înregistrare corespunzătoare introduse pentru un alt șofer”.

Un român de 51 de ani a fost arestat în Spania, fiind suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor, după ce a depășit de șapte ori limita de alcool permisă pentru șoferii profesioniști, care este de 0,15 mg/l.

