„În această după-amiază, 12 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție s-au sesizat din oficiu în urma apariției, în spațiul public, prin intermediul unui articol de presă, a unor imagini care surprind doi participanți la trafic implicați într-un conflict fizic. Au fost demarate cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru identificarea persoanelor implicate. În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

În imaginile postate online, cei doi bărbați pot fi văzuți cum s-au luat la bătaie în stradă, după ce au coborât din mașini, nervoși, probabil, din cauza traficului aglomerat. Agresiunea a avut loc pe strada General Ion Dragalina, în apropiere de Astoria și a fost filmată de un martor.

Internauții au condamnat incidentul: „Nu mai e zi fără scandal în orașul ăsta. Unde s-a ajuns?”, scrie un utilizator, în timp ce alt clujean a precizat: „Se cred ânn ring, dar uită că sunt pe o stradă circulată, cu oameni și copii prin zonă”.

