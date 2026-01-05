Vila celor doi soți era o proprietate impresionantă de lux

Situată pe strada River Rd din Queenwood, casa impunătoare, cu cinci dormitoare și cinci băi, se afla pe un teren de 4.500 m², unul dintre cele mai mari din oraș, de-a lungul râului Waikato. Michelle și Aaron Haddock au achiziționat proprietatea în 2007 de la Dr. Brian Linehan, fondatorul Medlab, pentru suma de 2,2 milioane de dolari neozeelandezi.

Timp de cinci ani, cu o investiție suplimentară de 1,2 milioane de dolari, au restaurat casa, reparând acoperișul, tavanul și ferestrele, precum și reînnoind tencuiala exterioară.

„Totul a trebuit să fie refăcut”, a declarat Michelle Haddock pentru Stuff. Cu toate acestea, cuplul nu a ignorat estetica. „Am fost îndrăzneți cu unele lucruri”, a adăugat ea, explicând cum au decorat salonul formal cu tapet negru și draperii roșii.

Soții din Noua Zeelandă au încercat inițial să vândă vila de cinci milioane de dolari

Casa a fost estimată la 5,15 milioane de dolari, dar încercările de a o vinde au eșuat în repetate rânduri. Prima listare a avut loc în 2012, cu un preț cerut de 4,5 milioane de dolari.

„Oamenii veneau, semnau aproape contractul și apoi renunțau pentru că nu își permiteau”, a explicat Michelle Haddock. În cele din urmă, cuplul nu a mai putut suporta costurile de întreținere.

Taxele lor combinate către Waikato Regional Council și Hamilton City Council urmau să crească până la 40.000 de dolari anual până în 2029.

Cum au luat cei doi soți decizia de a demola casa

După ce au eșuat de patru ori să vândă casa, au decis să o demoleze și să împartă terenul în loturi pentru dezvoltare.

„Am petrecut cinci ani renovând-o, așa că nu a fost o decizie luată ușor să o demolăm. Este destul de groaznic să vezi asta”, a spus Michelle. Au încercat apoi să obțină autorizația pentru parcelarea terenului, tocmai pentru a-l putea vinde pe bucăți.

Obținerea autorizației pentru parcelare a durat patru ani și jumătate și a costat între 700.000 și 800.000 de dolari, potrivit familiei Haddock.

„A durat patru ani pentru ceva ce ar fi trebuit să dureze trei luni. A fost emisă exact așa cum am depus-o inițial”, a declarat Aaron pentru sursa citată mai sus. El a menționat că procesul a fost îngreunat de preocupările consiliului local cu privire la lilieci, eroziunea râului și stabilitatea terenului.

Ce au construit cei doi soți în locul vilei în care au investit cinci milioane de dolari

După ce a fost demolată casa, familia a rămas cu un spațiu pentru construirea a nouă locuințe proiectate de Aaron Haddock. Cinci dintre acestea vor avea vedere la râu, iar alte două unități duplex vor fi situate în spate.

„Toate casele vor avea dimensiuni generoase și loturi individuale”, a declarat cuplul pentru sursa citată anterior. În ciuda tuturor dificultăților, familia Haddock consideră că decizia a fost necesară.

Multe elemente din interiorul casei, inclusiv ferestrele, candelabrele și scările, au fost donate sau vândute, astfel încât o parte din istoria casei să continue să existe.

Cazul celor doi soți din Noua Zeelandă amintește de povestea unui cuplu de americani care a cumpărat un conac din Italia, pe care au plătit 140.000 de euro fără să știe ce se afla înăuntru. În momentul în care au început renovările, au avut parte de o adevărată surpriză.

