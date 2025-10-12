La fața locului, salvatorii au găsit imagini de coșmar: fata fusese aruncată din autoturism, iar șoferul, care nu prezent semne vitale, a rămas încarcerat între fiarele mașinii.

Tragedia s-a petrecut pe DN1C, în zona localității Câțcău, județul Cluj. Conform reprezentanților ISU Cluj, impactul a avut loc între un autoturism și un autotren, un bărbat rămânând încarcerat în autoturism.

În afara mașinii, pompierii au găsit o femeie, ambele victime fiind declarate decedate.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Câțcău în care au fost implicate un autoturism și un autotren. La fața locului, forțele noastre au găsit o femeie în afara autoturismului, dar și un bărbat încarcerat. Din păcate, ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. La misiune au luat parte 2 autospeciale cu modul de descarcerare și 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.” a precizat sublocotenent Olar Paul, purtător de cuvânt ISU Cluj.

Pompierii au transmis că cele două victime declarate decedate aveau aproximativ 25 de ani. Șoferul TIR-ului a refuzat transportul la spital.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia, traficul în zonă fiind complet blocat.

