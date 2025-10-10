Accidentul s-a produs, vineri seară, pe DN 1C, între localităţile Livada şi Gherla.

„Din primele date, în eveniment au fost implicate 3 autoturisme. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulaţie”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Potrivit ISU Cluj, în interiorul unuia dintre autoturisme s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgenţă. De asemenea, alte șase persoane primesc îngrijiri medicale.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat. Alte 6 persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital”, a precizat ISU Cluj.

În cadrul intervenției s-au deplasat două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, şi trei echipaje SAJ.

De asemenea, o ambulanţă şi un autoturism au fost implicate, luni seară, 6 octombrie 2025, într-un accident rutier produs pe DN 1 – E 60, în judeţul Cluj, la ieșirea din orașul Huedin.



