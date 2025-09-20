Cei doi excursioniști au plecat pe munte fără echipamentul necesar, purtând doar pantofi și neavând lanterne. Pentru a face față frigului, aceștia au fost nevoiți să alerge în jurul unui stâlp de marcaj.

Jandarmii montani au căutat ore în șir turiștii rătăciți, în condiții meteo nefavorabile și vizibilitate redusă. După localizare, salvatorii au constatat că cei doi erau epuizați.

„Cei doi erau epuizaţi. Cu sprijinul jandarmilor şi al echipamentelor oferite, au reuşit să coboare în siguranţă după aproape 15 ore petrecute pe munte”, au declarat jandarmii.

Acest incident subliniază necesitatea unei pregătiri corespunzătoare înainte de orice drumeție montană. Jandarmii au atras atenția asupra frecvenței acestor situații și a importanței respectării regulilor de siguranță.

„Jandarmii montani au obligaţia de a interveni pentru salvarea oricărei persoane aflate în pericol, însă, din păcate, lipsa unui echipament minimal a turiştilor îngreunează deseori misiunile şi le pune viaţa în pericol”, au explicat jandarmii brașoveni.

