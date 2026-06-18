Decizia ÎCCJ este definitivă

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a respins recursul edilului împotriva sentinței din 2026, validând astfel raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate (ANI). Magistrații au reținut că primarul a emis un act administrativ prin care a adus beneficii propriului creditor, persoana de la care împrumutase bani pentru a-și finanța campania electorală la Primăria Timișoara.

Decizia ÎCCJ este definitivă și are efecte juridice imediate. Conform legislației în vigoare privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, o astfel de decizie poate atrage sancțiuni administrative, mergând până la interdicția de a mai ocupa o funcție publică pentru o perioadă de 3 ani.

Dominic Fritz face apel la CEDO

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat oficial că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) după decizia care îi blochează dreptul de a candida la orice funcție eligibilă până în anul 2030 inclusiv.

Edilul Timișoarei a ținut să clarifice că sancțiunea aplicată este exclusiv de natură administrativă și nu reprezintă o condamnare penală. De asemenea, repetă o precizare USR făcută anterior, care spune că, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public, decizia ÎCCJ nu atrage după sine pierderea actualului mandat de primar obținut la alegerile din 2024.

Fritz spune că, în esență, i se reproșează că, în a doua sa zi de mandat, a semnat duplicatul unui referat aprobat deja de fostul primar.

Deși susține că semnătura respectivă a fost una pur formală și lipsită de valoare juridică reală, ANI a considerat că prin acest gest Fritz i-ar fi creat un avantaj arhitectului care proiectase PUZ-ul. Respectivul proiectant oferise anterior un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală a USR, sumă care fusese oricum decontată și restituită integral de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Liderul USR spune că momentul deciziei nu e deloc întâmplător

În apărarea sa, Dominic Fritz a criticat dur activitatea ANI, acuzând instituția de standarde duble în raport cu alți lideri politici.

A oferit exemplul primarului Daniel Băluță, în cazul căruia instituția nu a sesizat nicio neregulă, deși părinții acestuia au achiziționat opt apartamente într-un bloc exact în ziua în care edilul cerea aprobarea Consiliului Local pentru acel imobil.

L-a menționat și pe premierul desemnat Adrian Veștea, care, în perioada în care era primar, a aprobat proiecte pe terenuri pe care le vânduse personal beneficiarului direct.

Fritz sugerează că momentul și severitatea deciziei nu sunt întâmplătoare, ci vin pe fondul campaniilor constante ale USR împotriva pensiilor speciale ale magistraților și a deranjării intereselor partidelor tradiționale. „Fiecare dintre aceste elemente ar putea părea o coincidență. Împreună, însă, ridică mari semne de întrebare cu privire la motivație”, a punctat liderul USR, observând că interdicția acoperă exact ciclurile electorale cruciale din 2028 și 2030.

Totuși, pentru a valida legitimitatea sa la șefia partidului în acest nou context, el a anunțat că va solicita un vot de încredere din partea Biroului Național, dar și în cadrul Congresului USR din luna octombrie.

Precizarea USR

USR a transmis o precizare în jurul orei 17:00, în care menționa că au apărut pe surse informații neverificate despre procesul lui Dominic Fritz cu ANI: „Raportul ANI NU a constatat o incompatibilitate, ci un conflict de interese. Această distincție e importantă pentru că încetarea mandatului de primar este sancțiunea DOAR în cazuri de incompatibilitate. Dar NU este cazul aici.”

Acuzațiile aduse de ANI datează încă din anul 2023 și vizează acțiuni administrative pe care Dominic Fritz le-a întreprins în 2020, la scurt timp după ce a câștigat primul său mandat la conducerea Primăriei Timișoara.

Faptele reclamate de inspectorii ANI

Inspectorii ANI au reclamat următoarele fapte:

În timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, Răzvan Negrișanu (care ulterior a devenit consilier local din partea USR) l-a împrumutat pe Dominic Fritz cu suma de 25.000 de lei. După preluarea mandatului de primar, Fritz a semnat și aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), document pe care l-a înaintat spre aprobare Consiliului Local Timișoara.

Documentația tehnică destinată beneficiarului PUZ-ului respectiv fusese realizată tocmai de firma de arhitectură deținută de Răzvan Negrișanu, cel care îl creditase pe Fritz în campanie.

Edilul Timișoarei a negat constant acuzațiile, susținând că procedurile din primărie au respectat legea și că nu a existat nicio intenție de favorizare. Cu toate acestea, prima bătălie juridică a fost pierdută de liderul USR pe teren propriu.

În data de 10 februarie, instanța din Timișoara (Curtea de Apel) a analizat fondul cauzei, a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat într-adevăr în conflict de interese și a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Integritate. Fritz a catalogat decizia ca fiind eronată și a atacat-o imediat prin recurs, dosarul fiind strămutat la Înalta Curte de Casație și Justiție de la București.

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