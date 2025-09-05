Întrebarea lui Trump către toți CEO-ii

În fața camerelor de filmat, Trump a înconjurat masa și i-a întrebat direct pe șefii din tech: „Cât investiți în țara noastră?”, și a obținut promisiuni uriașe de la giganții tehnologici ai lumii. Investițiile promise pentru SUA depășesc 1.800 miliarde de dolari.

Răspunsurile au venit pe rând:

Mark Zuckerberg, CEO Meta, a promis 600 de miliarde de dolari în SUA până în 2028

Tim Cook, șeful Apple, a indicat o sumă similară

Sundar Pichai, CEO Google, a vorbit despre 250 de miliarde de dolari

Satya Nadella, de la Microsoft, a spus că investițiile companiei ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari pe an

„Bine. Foarte bine”, a reacționat Trump după ce a auzit cifrele.

Elon Musk, marele absent

Lipsa lui Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, a atras imediat atenția. El a intrat în conflict cu Trump după ce președintele a ordonat reducerea cheltuielilor guvernamentale. În locul său, la masă a fost prezent rivalul său din domeniul inteligenței artificiale, Sam Altman, CEO OpenAI.

Errol Musk, tatăl magnatului, a oferit detalii despre relația lui Elon cu liderul de la Casa Albă, spunând cp Elon a fost dezamăgit de unele numiri făcute de Trump, în special cea a lui Scott Bessent ca secretar al Trezoreriei

Unul dintre subiectele principale ale cinei a fost inteligența artificială. Prima Doamnă, Melania Trump, a atras atenția că lumea se află într-un moment decisiv:

„Roboții sunt aici. Viitorul nostru nu mai este science fiction. În această etapă primitivă, este datoria noastră să tratăm IA așa cum ne-am trata propriii copii, împuternicind, dar cu îndrumare vigilentă.”

Ea a vorbit despre întâlnirea sa de lucru cu grupul operativ pentru IA în educație, unde a insistat asupra faptului că progresul trebuie „gestionat responsabil”.

În ultimul timp, inteligența artificială amenință din ce în ce mai mult viitorul serviciilor pentru clienți, mai multe companii luând în considerare să folosească roboții în locul angajaților.

Bill Gates, mesaj despre lupta împotriva bolilor

Invitat special la cină, fondatorul Microsoft, Bill Gates, a punctat că investițiile în tehnologie pot avea un impact major în sănătate:

„Președintele și cu mine vorbim despre a duce inovația americană la nivelul următor pentru a vindeca și chiar eradica unele dintre aceste boli. Se poate întâmpla ceva fantastic aici”, a spus Gates, referindu-se la lupta împotriva SIDA și poliomielitei.

