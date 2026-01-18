Un acord cu miză globală

„Luăm lumea așa cum este, nu așa cum ne-o dorim”, a declarat Carney vineri, justificând decizia de a colabora cu Beijingul, în ciuda controverselor legate de drepturile omului.

„Prim-ministrul spune, în esență, că și Canada are putere de acțiune și că nu va sta pur și simplu și va aștepta Statele Unite”, a declarat Eric Miller, consilier comercial cu sediul la Washington DC și președinte al Rideau Potomac Strategy Group. 

Potrivit BBC, acordul prevede reducerea drastică a tarifelor pentru vehiculele electrice chinezești, de la 100% la doar 6,1% pentru primele 49.000 de unități importate anual. 

În schimb, China va diminua tarifele pentru produsele agricole canadiene, inclusiv semințele de rapiță, care vor scădea de la 84% la 15% până la 1 martie 2026. 

Beijingul s-a angajat, de asemenea, să elimine tarifele pentru alte produse canadiene, precum făina de rapiță, homarii și mazărea, cel puțin până la sfârșitul anului.

Reacții împărțite

În Canada, răspunsurile la acest acord nu au întârziat să apară. 

Premierul din Saskatchewan, Scott Moe, a salutat inițiativa drept „o veste foarte bună”, subliniind că fermierii din provincia sa vor beneficia de reducerea tarifelor impuse anterior de China asupra produselor agricole. 

În schimb, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a criticat dur decizia. 

„Eliminarea tarifelor pentru vehiculele electrice fabricate în China ar putea afecta economia noastră și duce la pierderi de locuri de muncă”, a scris Ford pe rețeaua socială X.

O fotografie în care prim-ministrul Mark Carney dă mâna cu președintele Chinei, Xi Jinping, apare pe coperta ediției de weekend a ziarului China Daily, în timp ce un cititor răsfoiește paginile în Beijing, China, sâmbătă, 17 ianuarie 2026.
Acord istoric: Canada reduce taxele pentru vehiculele electrice chinezești Foto: Profimedia

Oportunitate sau risc

Unii experți sunt de părere că acest acord deschide drumul companiilor auto chineze pentru a câștiga o cotă de piață în Canada. 

Vivek Astvansh, profesor la Universitatea McGill, a declarat pentru BBC că producătorii chinezi ar putea să acapareze aproximativ 10% din vânzările de vehicule electrice din Canada, ceea ce ar pune presiune pe companiile americane precum Tesla.

Gal Raz, profesor asociat la Universitatea Western, a subliniat că, deși consumatorii canadieni ar putea beneficia de prețuri mai mici la vehiculele electrice, producătorii auto locali ar putea avea de suferit. 

El a avertizat că lipsa unor măsuri guvernamentale pentru sprijinirea industriei auto interne ar putea agrava situația deja tensionată determinată de deteriorarea relațiilor comerciale cu SUA.

„SUA au pus cu adevărat Canada într-o situație dificilă”, a spus el.

Relația cu SUA, în impas

Acest acord vine pe fondul unor relații comerciale tot mai incerte între Canada și principalul său partener economic, Statele Unite

Sub administrația Trump, SUA au impus tarife asupra mai multor sectoare canadiene, inclusiv metalurgia și industria auto, generând tensiuni economice între cele două țări.

„Există o probabilitate rezonabilă ca în 2026 să ajungem fără un acord comercial semnificativ și funcțional cu Statele Unite”, a declarat Eric Miller de la Rideau Potomac Strategy Group pentru BBC.

Legat de acordul Canadei cu China, reacțiile din partea Statelor Unite au fost mixte.

Reprezentantul comercial american Jamieson Greer a considerat acordul ca fiind „problematic” și a avertizat că acesta ar putea avea consecințe negative pentru Canada.

În același timp, președintele Donald Trump a lăudat mișcarea: „Dacă puteți ajunge la o înțelegere cu China, ar trebui să o faceți”, le-a spus el reporterilor de la Casa Albă.

Un pas spre „noua ordine mondială”

Mark Carney consideră că noul acord cu China reprezintă un pas important pentru viitorul economic al Canadei. 

„Lumea s-a schimbat”, a spus el, adăugând că relația cu China este acum „mai previzibilă” decât cea cu SUA. 

Premierul speră ca înțelegerea să atragă investiții chineze în sectorul auto din Canada și să poziționeze țara mai bine în cadrul noii ordini mondiale.

Donald Trump și-a arătat deschiderea față de construirea unor noi fabrici chinezești în SUA.

„Dacă vor să vină și să construiască o fabrică și să te angajeze pe tine și pe prietenii și vecinii tăi, este minunat, îmi place asta”, a declarat Trump marți la Detroit Economic Club. „Lasă China să vină, lasă Japonia să vină”.

Acordul marchează începutul unei noi strategii comerciale a Canadei, în care relațiile cu China ar putea juca un rol esențial. 

Potrivit lui Mark Carney, această recalibrare a relațiilor comerciale este „strategică, pragmatică și decisivă”.

