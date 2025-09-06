Indus în eroare după ce a văzut un reportaj TV

Donald Trump a declarat vineri, 5 septembrie, reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon. El a fost indus în eroare, aparent, cu privire la amploarea micilor proteste de acolo de către un reportaj TV care a prezentat în mod eronat o înregistrare video din 2020 ca fiind realizată în această vară, potrivit The Guardian.

„Voi spune asta, am urmărit astăzi, nu știam că asta continuă să se întâmple, dar Portland este incredibil, ce se întâmplă acolo”, a spus Trump. El a afirmat apoi, în mod incorect, că a văzut dovezi video ale „distrugerii orașului”.

„Mergeți în Portland?”, l-a întrebat un reporter pe Trump, care a răspuns: „Ei bine, o să verific acum, pentru că nu știam că asta încă se întâmplă. Se întâmplă de ani de zile”. El ar fi crezut, în mod eronat, că protestele de amploare din 2020 au continuat.

„Vom putea opri asta foarte ușor, dar asta nu era pe lista mea, Portland, dar când m-am uitat la televizor aseară, am văzut ce se întâmplă”, a spus Trump.

De fapt, câțiva protestatari au manifestat în fața unei instituții a Serviciului de Imigrare și Vamă dintr-o zonă îndepărtată a orașului Portland, în acest an. Dar amploarea protestelor, care atrag cel mult câteva zeci de persoane, nu se compară cu protestele din 2020 care au urmat uciderii lui George Floyd de către poliție și care au atras mii sau zeci de mii de demonstranți în centrul orașului timp de mai multe luni.

Președintele nu a citat știrea specifică pe care și-a bazat impresia, dar Fox News a difuzat joi un reportaj care amesteca imagini dintr-o protest recent din Portland, la care au participat zeci de protestatari, cu un videoclip viral din 2020 în care un protestatar, Christopher David, era stropit cu spray cu piper în față de un agent federal, potrivit The Guardian.

Reacția virulentă a lui Donald Trump

„Aceștia sunt teroriști plătiți”, a declarat președintele în fața jurnaliștilor.

„Aceștia sunt agitatori plătiți, sunt profesioniști. Am urmărit asta aseară, mă pricep foarte bine la astfel de lucruri. Aceștia sunt agitatori plătiți, sunt plătiți de grupuri radicale de stânga”, a mai afirmat Trump.

El a continuat sugerând că pancartele tipărite afișate de unii protestatari îi confirmau teoria, spunând: „Aceștia sunt agitatori plătiți și sunt foarte periculoși pentru țara noastră, iar când vom merge acolo, dacă vom merge la Portland, îi vom înlătura. Vor dispărea. Nici măcar nu vor rezista să lupte. Nu vor rămâne acolo. Au distrus orașul acela!”.

Primarul din Portland spune că situația este sub control

Situația actuală din Portland ar fi fost, însă, cu totul așta. Keith Wilson, primarul din Portland, a declarat, vineri, că nu are nevoie de intervenția federală.

„Suntem mândri că poliția din Portland a protejat cu succes libertatea de exprimare, în timp ce a abordat violențele ocazionale și distrugerea proprietății care au avut loc în timpul protestelor la sediul ICE din Portland. Anticipăm că acest loc și jumătatea de bloc din jurul său vor continua să fie în centrul protestelor. Portland va continua să se ridice la înălțimea momentului ca un oraș-sanctuar mândru, luând măsuri legale pentru a apăra comunitatea și drepturile noastre”, a precizat primarul, într-un comunicat.

Procurorul general al statului Oregon îl amenință pe Trump

De asemenea, procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a precizat că va lua măsuri dacă Trump va trimite trupe în Oregon, potrivit sursei citate.

„Deși unele amenințări din partea administrației Trump pot fi noi sau surprinzătoare, aceasta nu este: ne pregătim să răspundem încă de când Trump a revenit la putere”, a spus Rayfield.

„California a demonstrat cât de eficientă poate fi abordarea noastră pentru a opri abuzurile federale. Oregon este un loc sigur și intenționăm să îl menținem așa. Președintele poate avea multă putere, dar trebuie să rămână în limitele atribuțiilor sale – și dacă nu o face, îl vom trage la răspundere”, a adăugat el.

