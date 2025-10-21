Cel mai mare șantier din ultimul secol

Donald Trump, cu un background în imobiliare și dezvoltare, este cunoscut pentru preferința sa pentru proiecte grandioase și pentru a-și lăsa amprenta fizică asupra proprietăților. Construirea unei noi săli de bal se aliniază cu această imagine de „constructor” și cu dorința de a adăuga elemente de grandoare.

„Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de bal”, a declarat președintele american, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

Realizarea unui șantier de o asemenea anvergură într-o clădire care este atât reședință prezidențială, cât și sediu de lucru implică provocări logistice enorme, de la securitate la minimizarea perturbărilor.

Noua clădire va fi construită în zona Aripii de Est și va avea o capacitate de 650 de persoane. Lucrările ar trebui să se încheie „cu mult înainte” de sfârşitul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, la 20 ianuarie 2029.

Obiectivul este ca sala să găzduiască mai ales dineurile mari în onoarea unor şefi de stat străini, organizate în prezent într-un pavilion vast, instalat temporar în grădina Casei Albe, notează AFP. Sala de bal va fi, potrivit unor machete făcute publice de Casa Albă, un edificiu alb, flancat de coloane şi cu un frontispiciu care aminteşte de intrarea în clădirea principală.

Costurile, estimate la 250 milioane de dolari

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 milioane de dolari, urmează să aibă o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea șefilor de stat străini și alte evenimente de amploare, a precizat președintele.

Donatorii, „patrioți generoși și companii superbe”

Aripa Casei Albe este pe cale de „a fi complet modernizată” și „va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată”, a anunțat Donald Trump.

Potrivit acestuia, noua sală de bal va fi finanțată în întregime din fonduri private, în special de la „patrioți generoși și companii superbe”.

Săptămâna trecută, republicanul a găzduit un mare dineu pentru a mulțumi miliardarilor și marilor companii pentru donațiile lor. Printre invitați s-au numărat reprezentanți de la mari corporații, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft și Palantir, precum și gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin.

Donald Trump îşi exprimă de mult timp voinţa de a construi o sală de bal inspirată din proprietăţile sale private, mai ales de la fastuoasa reşedinţă Mar-a-Lago, în Florida.

De altfel, președintele american foloseşte Mar-a-Lago pentru a remodela Casa Albă după imaginea sa. De exemplu, Trump s-a inspirat de la Mar-a-Lago în cazul dalelor instalate pe peluza Grădinii Trandafirilor.

De la preluarea mandatului, Trump s-a implicat și în domeniul imobiliar

Președintele american s-a implicat și în domeniul imobiliar, de la preluarea mandatului. Mai precis, a redesenat Casa Albă după gusturile sale, decorând Biroul Oval cu auriu, acoperind gazonul Grădinii Trandafirilor cu o terasă din piatră albă și comandând construirea unei săli de bal de 200 milioane de dolari.

Justin Shubow, șeful Societății Naționale de Artă Civică, ce a ajutat la redactarea decretului executiv, a spus că acesta reprezintă o „dezvoltare monumentală… plasând guvernul – și, în cele din urmă, poporul american – la conducere”.









