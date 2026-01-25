Liderul republican de la Casa Albă a susținut anterior că soldații aliaților din NATO mobilizați în Afganistan s-au ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare.

„MARII și FOARTE BRAVII soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii! În Afganistan, 457 au murit, mulți au fost grav răniți, și s-au numărat printre cei mai mari războinici. Aceasta este o legătură mult prea puternică pentru putea a fi ruptă vreodată”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Donald Trump a publicat acest mesaj după ce a discutat sâmbătă la telefon cu Keir Starmer. Premierul britanic a descris vineri drept „jignitoare” și „oribile” declarațiile în care președintele american a susținut că soldații aliaților din NATO trimiși în Afganistan ar fi stat departe de confruntările armate directe cu talibanii, pe care le-ar fi lăsat pe seama trupelor Statelor Unite.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan, și au făcut-o, dar au rămas mai în spate, puțin departe de liniile frontului”, a susținut Trump într-un interviu acordat joi pentru Fox News într-o încercare de a impune ideea că aliații din NATO nu ar veni la ora actuală în ajutorul Statelor Unite în cazul unei astfel de cereri.

Această declarație a provocat indignare în statele NATO, mai ales în Regatul Unit, țară care, după Statele Unite, a înregistrat cele mai multe victime în acest război, respectiv 457 de militari uciși.

„Consider că vorbele președintelui Trump sunt jignitoare, absolut oribile, și nu mă surprinde că le-au provocat atât de multă durere părinților celor uciși și răniților, și, de fapt, întregii țări”, a reacționat Starmer.

În conversația telefonică purtată sâmbătă, Starmer i-a amintit lui Trump sacrificiile soldaților britanici din Afganistan. „Premierul a vorbit despre soldații britanici și americani curajoși și eroici care au luptat cu înverșunare în Afganistan, dintre care mulți nu s-au mai întors acasă. Nu trebuie să uităm niciodată sacrificiul lor”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic.

Articolul 5 din NATO a fost activat o singură dată în istorie, la cererea Statelor Unite, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. După 11 septembrie 2001, armata americană, sprijinită de Marea Britanie, a lansat un război împoriva terorismului, în scopul capturării lui Osama bin Laden, care era protejat la acea vreme de talibanii din Afganistan.

NATO s-a alăturat pe deplin operațiunii în anul 2003, când a preluat comanda misiunii ISAF (Forța Internațională de Asistență pentru Securitate), însărcinată cu stabilizarea Afganistanului și instruirea forțelor de securitate locale. Circa 32.000 de soldați români au participat, prin rotație la șase luni, la operațiunile din Afganistan, dintre care 32 au fost uciși în lupte.

Coaliția internațională a pierdut în total 3.621 de soldați, dintre care 2.461 americani. Țara din NATO cu cel mai mare număr de pierderi umane pe cap de locuitor este Danemarca, cu 44 de soldați uciși la o populație de 5,5 milioane.

