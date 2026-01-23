Prințul Harry a criticat dur declarațiile lui Trump privind implicarea NATO în Afganistan

Prințul Harry l-a criticat pe fostul președinte american Donald Trump pentru afirmațiile false referitoare la implicarea trupelor britanice în conflictul din Afganistan, relatează BBC și The Independent.

Ducele, fost copilot mitralior în Army Air Corps, cu două misiuni în prima linie în Afganistan, a declarat că „sacrificiile” britanicilor care au luptat și murit acolo „merită să fie menționate cu respect și adevăr”.

Prințul Harry amintește de momentele în care a luptat în Afganistan

Într-o declarație publicată vineri, 23 ianuarie 2026, Prințul Harry a amintit sacrificiile făcute de trupele britanice în Afganistan.

„În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima și singura dată în istorie. Toate națiunile aliate au fost obligate să sprijine Statele Unite în Afganistan, pentru securitatea noastră comună. Aliații au răspuns acelui apel”, a transmis Harry.

Prințul Harry a reamintit și de copiii care au rămas fătă părinți și mamele și tații care și-au îngropat fiii după conflictele armate din Afganistan.

„Mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Mame și tați și-au îngropat fiii și fiicele. Copiii au rămas fără părinți. Familiile resimt în continuare costul acestor pierderi. Aceste sacrificii merită să fie menționate cu respect și adevăr, întrucât rămânem uniți în apărarea diplomației și păcii”, a mai spus prințul Harry.

Peste 1.000 de soldați au murit în conflictul de la începutul anului 2001

Conform Help for Heroes, peste 1.100 de soldați din coaliția non-americană au murit în conflictul început în 2001, majoritatea provenind din țări NATO. În același timp, peste 2.300 de membri ai forțelor armate americane și-au pierdut viața în Afganistan.

Prim-ministrul britanic a declarat că nu va uita niciodată „curajul, vitejia și sacrificiul” celor 457 de soldați britanici care și-au pierdut viața în Afganistan, în timp ce fostul premier Tony Blair, cel care a trimis trupele britanice în 2001, a transmis printr-un purtător de cuvânt: „Tony Blair știe – și va aminti mereu cu profundă recunoștință – contribuția enormă și sacrificiul făcut de trupele britanice în Afganistan, pe linia frontului luptei împotriva terorismului, după atacurile din 11 septembrie asupra Statelor Unite”.

Declarațiile lui Trump cu privire la implicarea NATO au stârnit un val de reacții

Declarațiile lui Trump, făcute într-un interviu pentru Fox News, au stârnit revolta aliaților NATO. Fostul președinte american a susținut că aliații au evitat frontul în conflictul din Afganistan și a sugerat că nu este sigur dacă alianța ar fi de ajutor în caz de nevoie.

Aceste afirmații au fost aspru criticate de oficiali și veterani britanici. În timpul interviului, Trump a afirmat că trupele aliate „au stat puțin departe de linia frontului” și că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de partenerii din NATO, deși alianța a fost invocată de SUA pentru prima dată în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Donald Trump a sugerat în trecut că Harry ar trebui să fie deportat din SUA

Conflicte între președintele american și prințul Harry au mai existat în trecut. La începutul anului 2024, Trump sugera că prințul Harry ar trebui să fie deportat în Marea Britanie.

Ducele locuiește în prezent în California, alături de soția lui. Prințul și Meghan Markle au părăsit Regatul Unit la începutul anului 2020. Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat în martie 2024 că prințul Harry ar putea fi deportat din cauza îngrijorărilor legate de eligibilitatea vizei sale în SUA.

Întregul scandal a pornit după ce Harry a vorbit despre consumul de droguri din trecut, dezvăluiri fiind făcute în memoriile sale, relatează NBC News.

Întrebat atunci dacă Harry ar beneficia de „privilegii speciale” în cazul în care s-ar dovedi că a mințit în cererea sa, Trump a răspuns: „Nu. Va trebui să vedem dacă ei știu ceva despre droguri și, dacă a mințit, vor trebui să ia măsurile corespunzătoare”.

Când a fost întrebat ce ar implica aceste „măsuri corespunzătoare” și dacă ar include deportarea, Trump a spus: „Oh, nu știu. Va trebui să îmi spuneți voi. Doar trebuie să îmi spuneți. Ai fi crezut că ar fi știut asta de mult timp”.

Donald Trump, atac dur la adresa soției prințului Harry

Ulterior, Donald Trump s-a răzgândit cu privire la deportarea prințului Harry, însă a formulat un atac subtile la adresa actriței Meghan Markle, actuala soție a prințului. Într-un interviu acordat pentru New York Post un an mai târziu, Trump declara că nu intenționează să-l deporteze pe Prințul Harry, care locuiește în Montecito alături de soția sa, Meghan Markle.

„Nu vreau să fac asta”, a spus Trump atunci. „Îl las în pace. Are deja destule probleme cu soția lui. E groaznică”, a mai adăugat președintele.

Președintele a continuat și a mai precizat că „bietul Harry” este „sub papucul” lui Markle. Trump nu a susținut mutarea prințului Harry în SUA încă de la început.

„Nu mi-a plăcut ideea că li s-a oferit securitate în SUA când au venit aici”, a spus Trump în 2023 la o emisiune radio cu Hugh Hewitt, făcând referire la tensiunile dintre cuplul regal și familia regală britanică, potrivit The Hill.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE