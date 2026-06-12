Deși ambele comisii au aprobat proiectele în ultima săptămână, textul a pierdut sprijinul bipartizan tradițional, fiind intens criticat de democrați.

Pentru a deveni lege, cele două versiuni ale proiectului trebuie reconciliate și votate în plenul ambelor camere ale Congresului, votul final fiind așteptat spre sfârșitul acestui an.

La Pentagon a început tranziția

Decizia comisiilor controlate de republicani marchează cel mai important avans legislativ pentru această schimbare de imagine, la aproape un an de când președintele Donald Trump a ordonat măsura.

În fapt, Pentagonul a început deja o tranziție parțială: panourile oficiale, semnăturile de e-mail și identitatea vizuală de pe rețelele sociale au fost modificate pentru a include „Departamentul de Război” ca titlu secundar în corespondență.

Totuși, eliminarea definitivă a numelui actual necesită aprobarea obligatorie a Congresului.

Denumirea nu este o noutate absolută. George Washington a înființat prima armată a națiunii sub numele de „Departament de Război” în anul 1789.

Denumirea modernă de „Departamentul Apărării” a fost adoptată de Congres abia în 1949, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Etosul războinicului” versus „O fantezie adolescentină”

Susținătorii republicani ai proiectului afirmă că noul titlu reflectă mult mai bine misiunea de luptă a instituției și sprijină viziunea secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a restabili „etosul războinicului” în rândul trupelor.

„Restabilirea numelui «Departamentul de Război» transmite un semnal inconfundabil lumii. Potențialii adversari precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iranul evaluează hotărârea americană atât prin capacitățile noastre, cât și prin mesajele noastre”, a spus deputatul republican Ronny Jackson.

De cealaltă parte, democrații critică dur inițiativa, considerând-o o mișcare pur cosmetică și inutilă.

În plus, Biroul de Buget al Congresului (CBO), o instituție neutră, a estimat că modificarea numelui ar putea costa între 10 și 125 de milioane de dolari, în funcție de radicalitatea schimbărilor logistice de la Pentagon.

„Chiar cred că acesta este unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-a făcut această administrație. Practic vorbind, nu face nicio diferență”, a transmis deputatul democrat Adam Smith, din Comisia Forțelor Armate a Camerei.

La rândul său, senatorul democrat Tim Kaine avertizează că o astfel de redenumire va fi folosită de inamicii SUA pentru a prezenta Washingtonul drept o forță agresivă și predispusă la conflicte, catalogând ideea drept „o dorință de a face apel la o fantezie adolescentină despre acest președinte”.

O nouă bătălie pe numele bazelor militare din Sud

Proiectul de lege redeschide și o altă dispută legată de deciziile secretarului Pete Hegseth. Comisiile din Congres încearcă, printr-un efort bipartizan, să anuleze o hotărâre a acestuia prin care s-a blocat redenumirea unor baze militare din Sud care onorau în trecut lideri ai Confederației din timpul Războiului Civil.

În 2020, Congresul trecuse peste vetoul lui Donald Trump și ordonase ca aceste baze să primească numele unor eroi de război moderni, femei sau minorități. Anul trecut însă, Pentagonul condus de Hegseth a găsit o portiță legală pentru a menține în limbajul curent vechile denumiri neschimbate.

De exemplu, celebra bază Fort Bragg din Carolina de Nord, numită inițial după generalul confederat Braxton Bragg, a fost redenumită oficial după Roland Bragg, un erou din Al Doilea Război Mondial, ocolind astfel tehnic interdicția Congresului.

Noua variantă a proiectului de lege adoptată de Camera Reprezentanților ar obliga revenirea la toate numele stabilite după 2020 (cele anti-confederate), în timp ce Senatul propune această măsură doar pentru trei baze din statul Virginia.

O tentativă similară a Congresului de a contracara decizia Pentagonului a eșuat anul trecut, după ce președintele Trump a amenințat că va bloca întregul buget al armatei prin veto.

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