Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să publice documente despre Jeffrey Epstein

Solicitarea sa vine după ce dezvăluirile recente, publicate marți, au evidențiat legături între Trump și Epstein, inclusiv detalii despre zboruri private efectuate de fostul președinte cu avionul finanțistului newyorkez, potrivit News.ro.

„Tocmai am descoperit un milion de pagini în plus despre Epstein. Departamentul de Justiție este obligat să-și consacre tot timpul acestei farse orchestrate de către democrați”, a declarat Trump vineri pe rețeaua sa socială, Truth Social.

„Democrații sunt cei care au colaborat cu Epstein, nu republicanii. Să publicăm toate numele, să-i acoperim de rușine și să ne întoarcem la muncă pentru țara noastră!”, a adăugat el.

Trump a acuzat „stânga radicală” că încearcă să abată atenția de la realizările administrației sale și ale Partidului Republican.

„Stânga radicală nu vrea să vorbim despre succesele lui Trump și ale republicanilor, ci doar despre Jeffrey Epstein, mort de mult timp. Încă o vânătoare de vrăjitoare!”, a afirmat el. Totuși, Trump nu a oferit detalii despre democrații la care face referire în aceste acuzații.

Documente despre Epstein și legături cu Trump

Departamentul de Justiție a început publicarea unui set de documente provenite din ancheta asupra lui Jeffrey Epstein, finanțistul bogat care a murit în detenție, în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic de minore în scopuri sexuale.

Dezvăluirile recente conțin numeroase mențiuni despre Trump, inclusiv despre zboruri pe care acesta le-ar fi efectuat cu avionul privat al lui Epstein.

Deși Trump a fost prieten cu Epstein în trecut, relația dintre cei doi s-a răcit după ce infracțiunile acestuia din urmă au fost făcute publice. Deși mulți membri ai Partidului Republican susțin transparența totală în legătură cu relațiile lui Epstein, Trump pare să fie reticent în abordarea acestui subiect sensibil.

Reacția Departamentului de Justiție

Termenul limită stabilit pentru publicarea integrală a documentelor, 19 decembrie 2025, nu a fost respectat de Departamentul de Justiție. Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a explicat întârzierea prin necesitatea protejării identității victimelor lui Epstein.

În apărarea sa, Departamentul de Justiție a subliniat că documentele conțin „acuzații mincinoase și senzaționaliste” despre Donald Trump, transmise FBI-ului înainte de alegerile prezidențiale din 2020, care l-au readus la Casa Albă.

„Dacă ele aveau cea mai mică credibilitate, ar fi fost deja instrumentalizate împotriva președintelui Trump”, a subliniat instituția în apărarea sa.

