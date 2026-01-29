Georgia, centrul disputelor electorale pentru alegerile din SUA, 2020

Georgia a devenit punctul central al încercărilor președintelui de a răsturna rezultatele alegerilor din 2020. Pe 2 ianuarie 2021, Trump i-a cerut secretarului de stat republican al Georgiei, Brad Raffensperger, să „găsească” 11.780 de voturi, suficiente pentru a-l declara câștigător în acest stat. Raffensperger a respins solicitarea, subliniind că verificările repetate au confirmat victoria lui Joe Biden.

Acțiunile lui Trump din 2020 au fost supuse mai multor anchete și procese, toate confirmând lipsa unor dovezi de fraudă electorală pe scară largă. Fostul său procuror general, William Barr, a declarat că nu a găsit dovezi care să susțină afirmațiile de atunci ale președintelui.

În plus, mai multe state-cheie, inclusiv Michigan, Wisconsin și Nevada, au efectuat revizuiri care au validat victoria lui Biden.

Critici asupra utilizării puterii federale

Mai mulți experți și politicieni au criticat utilizarea resurselor federale de către Trump în încercarea de a-și susține afirmațiile.

„Omul are obsesii, la fel ca mulți alții, dar el este singurul care are întreaga putere a Statelor Unite în spate”, a declarat Rick Hasen, profesor de drept la UCLA.

Senatorul Jon Ossoff, democrat din Georgia, a comparat percheziția din Fulton cu represaliile din Minnesota, unde două persoane au murit în urma protestelor de imigrație din 2025, acțiune atribuită tot administrației Trump.

„De la Minnesota la Georgia, întreaga lume vede un președinte scăpat de sub control, folosind forțele de ordine federale ca pe un instrument personal de răzbunare”, a spus Ossoff.

Precedente periculoase pentru alegerile intermediare din 2026

Contextul acestor evenimente este unul tensionat, în condițiile în care se apropie alegerile intermediare din 2026. Mai mulți analiști sunt îngrijorați că Trump ar putea încerca să repete manevre similare celor din 2020, când a luat în considerare folosirea armatei pentru a confisca echipamente de vot.

„Statul Georgia este un șoarece de laborator, un test”, a afirmat Kristin Nabers de la organizația liberală All Voting Is Local. „Dacă pot să ia materiale electorale aici, ce îi oprește să facă același lucru în alte state?”.

Procese și conflicte legale după alegerile prezidențiale din 2020, SUA

În urma campaniei sale de contestare a rezultatelor din 2020, Trump și aliații săi s-au confruntat cu mai multe procese de defăimare. Printre aceștia, fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, a fost obligat să plătească 148 de milioane de dolari unor lucrători electorali din Georgia, după ce un tribunal a constatat că declarațiile sale au fost false.

Într-un caz similar, Fox News a ajuns la o înțelegere prin care a plătit 787 de milioane de dolari, după ce un judecător a stabilit că afirmațiile despre fraudarea alegerilor au fost false, conform The Washington Post.

În plus, tentativa procurorului districtual din Fulton, Fani Willis, de a-l urmări penal pe Trump pentru eforturile sale de a influența rezultatul alegerilor, a eșuat din cauza unor conflicte de interese. În replică, Trump a dat-o în judecată pe Willis pentru această inițiativă.

Alte acțiuni controversate ale lui Trump

Pe lângă utilizarea forțelor federale, Trump a semnat un ordin executiv care încerca să impună noi reguli privind sistemele de vot, însă instanțele au blocat inițiativa, subliniind că aceste prerogative revin statelor sau Congresului.

De asemenea, el a acordat grațieri pentru aproximativ 1.500 de persoane implicate în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

David Becker, fost avocat al Departamentului de Justiție și director al The Center for Election Innovation & Research, și-a exprimat scepticismul privind succesul percheziției FBI din Georgia.

„Atât de multe dintre acțiunile acestei administrații sunt doar afirmații pe rețelele sociale, mai degrabă decât inițiative juridice reale”, a afirmat Becker. „Bănuiesc că acest lucru este mai degrabă o încercare de a contamina percepțiile publice pentru alegerile din 2026”.

