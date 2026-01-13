Statul Minnesota, împreună cu administrațiile locale din Minneapolis și St. Paul, au depus luni o plângere în instanță împotriva Departamentului pentru Securitate Internă.

Potrivit POLITICO, aceștia cer emiterea unui ordin judecătoresc care să împiedice desfășurarea suplimentară a agenților federali de imigrație în orașele gemene. În documentul juridic se susține că decizia administrației Trump de a trimite agenți suplimentari încalcă Constituția.

„A fi liber de sechestrări ilegale, de forță excesivă și de represalii nu reprezintă doar aspirații pe care cetățenii din Minnesota le merită; acestea sunt drepturi consfințite în legislația statală și federală”, se arată în plângerea depusă.

Incidentul care a declanșat aceste tensiuni a avut loc săptămâna trecută, când un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie de 37 de ani, în Minneapolis. Moartea acesteia a generat proteste masive în oraș, locuitorii exprimându-și îngrijorarea față de prezența tot mai accentuată a agenților federali de imigrație. În ciuda protestelor, administrația Trump a apărat acțiunile agentului implicat.

„Nu puteţi opri fără discernământ cetăţeni americani pe stradă. Nu puteţi târî în zăpadă femei însărcinate. Nu aveţi dreptul de a scoate adolescenţi din maşinile lor şi de a-i aresta când ei sunt, în realitate, cetăţeni americani”, a declarat primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, în cursul unei conferinţe de presă consacrate anunţării acestei acţiuni în justiţie.

Departamentul de Justiție a refuzat să colaboreze cu autoritățile locale pentru a investiga incidentul, determinând agenția de investigații a statului să inițieze propria anchetă. Potrivit CNN, refuzul de a coopera evidențiază o relație tensionată între autoritățile federale și cele statale.

Un caz similar a fost înregistrat în Illinois, unde oficialii au depus o plângere împotriva administrației Trump pentru a opri acțiunile de aplicare a legilor privind imigrația. În Chicago, agenții federali desfășoară de luni de zile acțiuni ample de aplicare a legii în domeniul imigrației.

Ambele procese susțin că administrația Trump încalcă cel de-al Zecelea Amendament, care protejează suveranitatea statelor. Tricia McLaughlin, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă, a criticat pozițiile juridice adoptate de cele două state.

„Este cu adevărat uimitor cum Stânga poate redescoperi miraculos Al Zecelea Amendament atunci când nu vor ca ofițerii federali să aplice legea federală – care este o responsabilitate clară a guvernului federal conform Articolului I, Articolului II și Clauzei de Suprematie – și apoi să revină la federalizarea fiecărei responsabilități statale atunci când revin la putere. Scutiți-ne”, a declarat McLaughlin pentru POLITICO.