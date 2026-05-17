„Pentru Iran, timpul se scurge și ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a amenințat liderul republican de la Casa Albă.

După mai mult de o lună de armistițiu, perspectiva unei soluționări a conflictului, început pe 28 februarie prin atacuri aeriene americano-israeliene, rămâne îndepărtată, notează AFP.

Regimul din Iran îndrăznește să ceară „concesii”

Regimuł de la Teheran vrea mai nou ca Statele Unite să-i ofere „concesii” asupra programului nuclear.

Potrivit unei surse de la Teheran citată de agenția de presă Fars, administrația Trump a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalație nucleară și să își transfere în Statele Unite întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit.

Sursa respectivă susține totodată Statele Unite au refuzat, de asemenea, să deblocheze „măcar 25%” din activele iraniene înghețate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul operațiunii militare „Epic Fury”.

Agenția de presă Mehr scrie la rândul ei că Statele Unite au făcut „condiții excesive” și nu au acordat „nicio concesie tangibilă”.

Statele Unite și Israelul se pregătesc de reluarea ostilităților

În acest context, The New York Times a aflat că Statele Unite și Israelul se pregătesc intens pentru scenariul reluării operațiunilor din Iran, probabil de săptămâna viitoare.

Potrivit unor oficiali americani citați de ziarul newyorkez, una dintre opțiunile luate în considerare este lansarea unor atacuri aeriene mai puternice asupra instalațiilor și infrastructurii militare iraniene.

O altă opțiune este infiltrarea unor forțe speciale pentru o operațiune terestră menită capturării uraniului îmbogățit al regimului de la Teheran. Sute de soldați ai forțelor speciale se află din martie în Orientul Mijlociu în perspectiva acestui scenariu.

