Potrivit ziarului newyorkez, consilierii lui Donald Trump au elaborat un plan pentru reluarea ostilităților odată cu reîntoarcerea președintelui american din China.

Planul a fost conceput pentru situația în care liderul republican de la Casa Albă ar decide să rupă impasul din războiul cu regimul din Iran și să reia operațiunile active.

Potrivit unor oficiali americani citați de NYT, una dintre opțiunile luate în considerare este lansarea unor atacuri aeriene mai puternice asupra instalațiilor și infrastructurii militare iraniene.

O altă opțiune este infiltrarea unor forțe speciale pentru o operațiune terestră menită capturării uraniului îmbogățit al regimului de la Teheran. Sute de soldați ai forțelor speciale se află din martie în Orientul Mijlociu în perspectiva acestui scenariu.

Sursele citate de The New York Times consideră că o astfel de operațiune terestră ar necesita și mii de soldați auxiliari care ar avea responsabilitatea de a menține un perimetru de securitate pentru forțele angajate în căutarea uraniului îmbogățit. Oficialii militari au recunoscut că această opțiune prezintă un risc ridicat de victime.

Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la acțiunile ulterioare împotriva Iranului. De cealaltă parte, regimul de la Teheran și-a exprimat deja disponibilitatea de a „răspunde la orice agresiune”.

Din cauza războiului din Iran, Trump se confruntă cu presiuni atât în ​​Statele Unite, cât și în străinătate. Președintele american susține că scopul final al acțiunii militare este de a împiedica regimul de la Teheran să se doteze cu arme nucleare. Administrația Trump încearcă să ajungă la un acord diplomatic pentru obținerea uraniului îmbogățit de Iran în scopuri militare, dar regimul de la Teheran refuză să-l cedeze pe motiv că este „sacru” pentru iranieni.

Potrivit The New York Times, reprezentanții unor țări implicate în negocieri încearcă să găsească un compromis în care Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să-i permită lui Trump să-și proclame victoria.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE