„Dacă Iranul va deschide focul asupra manifestanților pașnici și îi va ucide în mod brutal, așa cum face de obicei, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”, a transmis Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că America este „pregătită, înarmată și gata să acționeze”.

Declarația vine în contextul în care, joi, confruntările dintre protestatari și forțele de ordine din Iran s-au soldat cu șase morți, primele victime de la debutul manifestațiilor împotriva scumpirilor și a nivelului ridicat al costului vieții, începute în urmă cu cinci zile.

Potrivit agenției Tasnim, 30 de persoane au fost arestate la Teheran sub acuzația de „tulburare a ordinii publice”, deși autoritățile din capitală nu au anunțat oficial incidente recente.

Protestele au început duminică la Teheran, când comercianții și-au închis magazinele pentru a-și exprima nemulțumirea față de situația economică. Ulterior, manifestațiile s-au extins în mediul universitar și în alte orașe din țară.

O înregistrare video care arată o persoană stând în mijlocul unei străzi din Teheran și înfruntând poliția pe motocicletă a devenit virală pe rețelele de socializare, unii oameni considerând-o un simbol al unui „moment Tiananmen”.

