Trump anunță tarife de 100% urmate de creșteri de 200% pentru medicamentele generice

Donald Trump a anunțat, pe platforma sa Truth Social, introducerea unui tarif de 100% pentru medicamentele generice importate în SUA începând din august 2028. În 2029, acest tarif ar urma să crească la 200%.

„Acest pas este necesar pentru a reîntoarce producția de generice în SUA. Companiile care nu construiesc facilități și infrastructură în termenul stabilit vor fi sancționate”, a explicat Donald Trump.

Gigantul farmaceutic Sandoz a înregistrat primele probleme

Sandoz, care generează 22% din veniturile sale în America de Nord, nu are facilități de producție pe teritoriul SUA.

Analistul Stefan Schneider de la Vontobel și Urban Fritsche de la Zürcher Kantonalbank (ZKB) consideră că impactul asupra companiei elvețiene va fi limitat. Schneider menține recomandarea „Hold” și ținta de preț de 75 de franci pentru Sandoz, în timp ce Fritsche continuă să clasifice acțiunile companiei drept „Overweight”.

Care sunt principalele obstacole economice pentru Trump

Potrivit portalului ceh de știri citat anterior, 90% din medicamentele utilizate în SUA sunt generice, majoritatea produse în afara granițelor americane.

„Tarifele ar putea provoca lipsuri majore de medicamente esențiale, ceea ce SUA nu își poate permite”, avertizează Urban Fritsche. Acesta consideră că introducerea tarifelor este „foarte puțin probabilă” sau ar putea fi „extrem de limitată”.

În ce condiții ar putea duce creșterea tarifelor la o majorare a prețurilor la medicamente

Stefan Schneider subliniază că producția generică s-a mutat de mult în țări cu costuri mai mici. Încercarea de a inversa această tendință ar duce la creșterea prețurilor medicamentelor generice în SUA.

„Genericele au marje scăzute, iar producătorii au puțin spațiu de manevră pentru costuri”, explică analistul. În contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie 2026 și al prezidențialelor din 2028, creșterea prețurilor medicamentelor ar putea fi o problemă sensibilă pentru administrația Trump.

Deși amenințările lui Donald Trump atrag atenția la nivel internațional, analiștii sunt sceptici cu privire la aplicarea strictă a tarifelor. Acestea ar putea avea implicații economice și politice semnificative, iar în cazul Sandoz, impactul pare să fie moderat, conform evaluărilor specialiștilor citați de sursa precizată mai sus.

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