Cu o zi înainte, Senatul SUA a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară, propusă de democrați, notează sursa citată.

Aleșii din Camera Reprezentanților au respins, cu 219 voturi contra 212, rezoluția depusă de republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna. Dacă ar fi fost adoptată, rezoluția l-ar fi obligat pe liderul republican de la Casa Albă să obțină autorizația Congresului SUA pentru operațiunile militare împotriva regimului de la Teheran.

În fața unui președinte care a extins controlul administrației federale asupra legislativului de la reinstalarea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, aleșii democrați caută să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituția Statelor Unite să declare război, notează AFP.

„Republicanii au avut ocazia să facă ceva ce ar fi fost extrem de popular: să spună nu războiului lui Trump”, a subliniat liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, într-un discurs ținut joi în fața Camerei Reprezentanților

Deși Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite președintelui SUA să lanseze o intervenție militară limitată ca răspuns la o situație de urgență provocată de un atac împotriva SUA.

Rezoluția depusă în Camera Reprezentanților prevede ca președintele SUA să retragă forțele americane din „ostilitățile neautorizate” împotriva Iranului, cu excepția cazului în care Congresul aprobă operațiunea.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, s-a opus adoptării acestei linii, numind-o „o idee teribilă, periculoasă”, care „ar da putere dușmanilor noștri”.

Colegul său Thomas Massie, care a depus rezoluția, a susținut însă că aceasta ar fi permis reafirmarea rolului Congresului. „În Constituția noastră, puterea de a declara război aparține exclusiv Congresului”, a afirmat el.

Chiar dacă ar fi fost adoptată, rezoluția s-ar fi confruntat cu un veto prezidențial și ar fi avut nevoie apoi de o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului SUA pentru a fi pusă în aplicare.

