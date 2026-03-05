Republicanii din Senat resping oprirea războiului SUA-Iran

Senatul american, dominat de republicani, a respins cu 47 de voturi „pentru” și 53 „împotrivă” rezoluția privind puterile de război, care ar fi limitat capacitatea președintelui Donald Trump de a continua conflictul cu Iranul fără aprobarea Congresului, relatează AP. A fost primul vot al Congresului SUA pe tema acestui conflict.

Rezoluția privind puterile de război urmărea să impună o aprobare prealabilă a Congresului pentru orice atacuri ulterioare împotriva Iranului. Senatorii au fost nevoiți să-și exprime poziția cu privire la un conflict care afectează viitorul militarilor americani și al regiunii Orientului Mijlociu.

„Astăzi ( 4 martie n.r.), fiecare senator — fiecare în parte — va alege o tabără”, a declarat liderul democrat al Senatului, Chuck Schumer, înainte de vot. „Sunteți alături de poporul american, care s-a săturat de războaiele nesfârșite din Orientul Mijlociu, sau de Donald Trump și Pete Hegseth, care ne împing cu capul înainte într-un alt război?”, a adăugat el.

În ciuda susținerii democratice, rezoluția nu a trecut. Senatorul republican John Barrasso, al doilea în conducerea partidului în Senat, a criticat demersul, declarând că „Democrații ar prefera să-l obstrucționeze pe Donald Trump decât să elimine programul nuclear național al Iranului”.

Deși dezbaterile din Congres arată o diviziune profundă, votul împotriva rezoluției a confirmat sprijinul majoritar al republicanilor pentru strategia președintelui Trump în Orientul Mijlociu, o poziție ce ar putea influența viitoarele alegeri legislative.

Administrația Trump caută sprijin: războiul din Iran ar putea dura opt săptămâni

Decizia vine în contextul unei ofensive lansate de administrația Trump împotriva Iranului sâmbătă, 28 februarie 2026. Oficialii administrației au fost o prezenţă frecventă în Capitol Hill în această săptămână, încercând să îi asigure pe legislatori că situaţia este sub control.

Potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, războiul ar putea dura opt săptămâni, un termen mai lung decât cel estimat inițial. Acesta a recunoscut, de asemenea, că Iranul încă are capacitatea de a lansa atacuri cu rachete, în pofida eforturilor SUA de a controla spațiul aerian al țării.

„Militarii noștri sunt în continuare în pericol, iar riscurile rămân foarte mari”, a declarat generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, într-o conferință de presă.

Șase militari americani și-au pierdut viața

În timpul atacurilor recente, șase militari americani și-au pierdut viața într-un atac cu drone în Kuweit.

Președintele Trump nu a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, deși a declarat că speră să încheie campania de bombardament în câteva săptămâni. Obiectivele conflictului au variat – de la schimbarea regimului, la oprirea capacităților nucleare ale Iranului și slăbirea forțelor sale navale și de rachete.

„Trebuie să fim prudenți când deschidem o ușă spre haos în Orientul Mijlociu, fără a vedea ce se află de cealaltă parte”, a avertizat senatorul democrat Chris Coons din Delaware, adăugând că se roagă pentru „găsirea unui drum comun care să evite alte pierderi de vieți în acest nou război”.

Dezbateri aprinse și în Camera Reprezentanților

În paralel, Camera Reprezentanților a dezbătut o rezoluție republicană care afirmă că Iranul este cel mai mare sponsor de terorism la nivel global. Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, republicanul Brian Mast, a mulțumit public președintelui Trump pentru acțiunile întreprinse împotriva Iranului. El a declarat că președintele își exercită autoritatea constituțională pentru a apăra SUA împotriva unei „amenințări iminente”.

De cealaltă parte, Gregory Meeks, liderul democraților din comisie, a subliniat gravitatea deciziilor de a trimite trupe americane în război. „Viețile tinerilor noștri sunt în joc”, a declarat el.

