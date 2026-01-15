Donald Trump (79 de ani) l-a insultat adesea pe predecesorul său la Casa Albă, Joe Biden (83 de ani), numindu-l cu diverse apelative, mai ales „Somnorosul Joe”, pentru vârsta sa înaintată și considerându-l incapabil să conducă țara.

În schimb, liderul republican s-a lăudat adesea cu o sănătate de fier, susținând chiar că ar avea o vârstă cardiacă cu 14 ani mai mică decât cea reală sau că se simte mai tânăr cu 25 de ani.

În pofida vitalității cu care insistă la nivel declarativ, președintele american a fost surprins în repetate rânduri ațipind la evenimente sau la reuniuni în cel de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Donald Trump mai trage câte un somn de pui în Biroul Oval, observă La Stampa. În timp ce Brooke Rollins vorbea despre proiectul său de lege privind furnizarea laptelui în școlile publice, președintele american nu s-a abținut să închidă ochii. O fetiță prezentă la eveniment a privit mirată scena și i-a atras atenția mamei sale.

🚨HOLY SHIT: Trump fell asleep right in the middle of the meeting and it looks like the little girl noticed: pic.twitter.com/0Rm52UgimU — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 14, 2026

Obiceiul lui Trump de a închide ochii la evenimente a devenit un subiect de glumă în Statele Unite, președintele american fiind poreclit „Somnorosul Donald” sau „Nașul ațipit”.

