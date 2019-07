The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, a scris în note diplomatice către Ministerul de Externe de la Londra, care a fost făcute publice, că administrația Statelor Unite este „ineptă” și că Donald Trump este „incompetent și instabil”. Acest lucru a stârnit furia liderului de la Casa Albă.

De cealaltă parte, Guvernul britanic a anunțat că îl susține în continuase pe ambasadorul britanic de la Washington.

Guvernul de la Londra a demarat o anchetă pentru a afla cum au ajuns în presă afirmațiile, pe care ambasadorul Darroch le-a făcut în note confidențiale despre situația politică din Statele Unite .

Mai mult, Donald Trump a acuzat-o pe Theresa May că a făcut „un dezastru” din ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

…handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I dont know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far…