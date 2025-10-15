„Mă gândeam să-i pedepsesc pe plan comercial cu tarife vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a declarat președintele american la Casa Albă, referindu-se la spanioli.

Donald Trump presează Spania să-și crească bugetul pentru apărare

Săptămâna trecută, Trump a afirmat că Spania ar merita să fie exclusă din NATO din cauza bugetului prea mic alocat pentru apărare.

Guvernul de stânga al Spaniei alocă 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare și nu intenționează să le majoreze la 5%, cât prevede noul obiectiv fixat de NATO la presiunea administrației Trump.

Guvernul spaniol susține că este capabil să-și îndeplinească obiectivele din cadrul NATO chiar și cu un buget de 25 din PIB.

Miniștrii apărării din NATO se reunesc la Bruxelles

Apelul lui Trump a venit cu o zi înainte de reunirea miniștrilor de apărare din cadrul NATO, care s-au întrunit miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre mijloace de consolidare a alianţei occidentale de apărare în urma incursiuni cu drone și avioane de vânătoare rusești în spaţiul aerian european.

Avioane NATO au doborât în premieră drone rusești după ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, la începutul lunii septembrie. Ulterior, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României, iar avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, de unde au fost escortate de avioane NATO. Între timp, drone misterioase au fost observate în apropierea unor facilități civile și strategice, inclusiv militare, din Danemarca, Franța, Gemania, Lituania, Norvegia și Suedia.

NATO vrea „zidul” antidronă propus de UE, dar sub conducerea sa

Ca răspuns de urgenţă, NATO a lansat operațiunea Santinela Estică, dar mai multe state membre consideră că alianța trebuie să meargă mai departe. În consecință, NATO intenţionează să-şi relaxeze regulile de ripostă şi să ofere mai multă flexibilitate comandamentului său militar.

Uniunea Europeană (UE) – ai cărei miniştri urmează să se întrunească miercuri seară, după reuniunea NATO – a propus un „zid” împotriva dronelor inamice. NATO sprijină această propunere, dar să rămână la conducere.

