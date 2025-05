„În general, fermierii albi fug din Africa de Sud şi este un lucru trist să vezi asta. Sper că vom avea o explicaţie pe acest subiect, pentru că ştiu că nu o doriţi”, i-a spus președintele american omologului său sud-african în timpul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă.

trump: „You're taking people's land away from them.” President Ramaphosa: „We have not.” trump: „And those people in many cases are being executed…” This demented fucker is doing the „they're eating the cats and the dogs,” South African remix pic.twitter.com/6l2FawlvkG

De cealaltă parte, Cyril Ramaphosa a respins acuzația precum că sprijină asemenea exproprieri. „Nu, nu, nu, nu vrea nimeni să le ia pământul”, a replicat președintele sud-african.

Preşedintele american a difuzat în faţa lui Ramaphosa videoclipuri menite să susţină acuzaţiile de „genocid”. „Ei sunt ucişi”, a comentat Trump un videoclip în care apar zeci de maşini în care se află, potrivit lui, „familii întregi” de agricultori albi care fug de pe pământurile lor.

BREAKING: President Trump brings a TV into the Oval Office in front of the South African President and shows him a video of his own government calling for the genocide of white farmers.



